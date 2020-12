Enfermería saca la “casta” en la pandemia

ENFERMERAS

El personal de enfermería ha demostrado la calidad de su vocación en una de las pandemias más letales de la historia moderna, con humanismo sacaron la casta por los pacientes internados en una de las ciudades más contagiosas del País.

El sector salud y la sociedad coinciden que enfermeras y enfermeros de Mexicali, enfrentaron con gran valor la contingencia, por ello son reconocidos como personaje del año en este 2020.

Grecia Iveth Figueroa Villa, enfermera Jefe del Hospital General de Zona Número 30 del IMSS, fue entrevistada en representación de este gremio, al ser una de las heroínas que ha salvado cientos de vidas.

Figueroa recordó que hace un año, al escuchar por primera vez del Covid-19, esperaban que la pandemia se contuviera en otros países, cuando se dieron los primeros casos en Estados Unidos, como gremio se hicieron a la idea de que pronto llegaría a Mexicali.

En solo dos meses, el personal de enfermería inició la hazaña para adaptar un espacio a los pacientes Covid, implementar los protocolos, y comenzar su preparación psicológica para la primera ola de contagios.

“No sabíamos el manejo del equipo, tenía miedo de tocarme la cara, porque podía ser un contagio, sí te da miedo, sí te asustas, había gente que lloró, cayó en crisis, fue a psicología, a ocho meses siento que sí necesito ir a psicología”, platicó.

SACRIFICIO

El gran sacrificio de todo el personal de enfermería, ha sido tener que distanciarse de su familia, llegar a casa sin poder recibir un abrazo durante ocho meses, quebranta el corazón de Grecia.

“Llegar a mi casa es casi entrar desnudo, llegan los niños corriendo, y es un ‘hazte para allá’, y literal les gritaba ‘¡No no se me acerquen!’, es un desapego con tu familia, no te puedes quitar el cubrebocas, te sientes como que puedes infectar, sientes que si alguien se enferma va a ser tu culpa”, compartió con lágrimas y en voz quebrada.

“Tuve un desapego muy grande, intento adaptarme, pero por ejemplo nada de besos en la cara, esto te afecta en tu vida personal y familiar”, declaró la enfermera Grecia.

El desgaste ha tomado los nervios, incluso de los más fuertes, Grecia señaló que llegó hasta Urgencias, debido a que se le subía la presión, ante el estrés, sentía dolor de pecho, muscular, falta del aire, más la carga emocional por el apego a los pacientes.

“Empiezas a recordar a tus muertos, yo en lo personal a mi mamá, a relacionar a tu familia con el paciente, uno escucha como se despiden, y se incrementan tus cargas emocionales, llegas a tu casa muy triste”, explicó.

LÍDER

Grecia es líder de 20 enfermeros de un piso, sin embargo, por la mayor demanda y menos personal, tiene a cargo a alrededor de 50 enfermeros, asegura que a pesar de los estragos emocionales, su trabajo la apasiona y lo hace de mejor manera posible.

“Ha sido satisfactorio, lejos de tener miedo porque nos ha unido mucho, los escucho, convivo con mis compañeros, y se creó un ambiente empatía, me han llegado compañeras que debo llevar a psicología por que entran en crisis”, confió.

“Hay que estar casi casi echando porras, hasta con música y todo, porque si no pones vivacidad en el servicio, si no los apoyas, no hay confianza, gracias a Dios me ha tocado muy buen equipo de trabajo, por más que me los cambian”, declaró.

VIRTUD

“La mayor virtud de mis compañeros es la vocación de servicio, hasta los que uno pudo creer antes que eran a lo mejor holgazanes, aquí han demostrado todo lo contrario, que es su vocación ser enfermeros, hacen su trabajo con mucha calidad y calidez”, explicó.

“Siento que es la categoría en los hospitales más golpeada, en el sentido de que nosotros nos hacemos cargo directamente de los pacientes, tenemos de seis a siete, y no tienen una buena calidad en su salud, son cargas de trabajo excesivas”, comentó.

“Me gusta ser enfermera, amo ser enfermera, y ahorita que tengo a cargo a gente, me gusta estar con ellos, ser parte del grupo”, confesó.

La enfermera Grecia, invitó a la población a educarse en cómo protegerse si necesitan salir, “Lejos de cuidarse, tienen que pensar en cuidar a la otra persona, porque no sabes si eres portador”, concluyó.