Enfermería es una parte de su vida

Mexicali, B.C.- Tras 24 años de laborar como enfermera, una gran parte de su vida, Lourdes está próxima a retirarse, generando en ella un sentimiento de tristeza e incertidumbre, pero también de orgullo, pues su profesión es también su gran pasión.

A pesar de que el Gobierno de México declaró oficialmente el 12 de mayo como el día para festejar a estos elementos del sector salud, se sigue teniendo como tradición festejar el Día de la Enfermera el 6 de enero.

Lourdes Noriega es una mujer y madre de familia que hace 24 años, de casualidad y sin esperarlo, entró a trabajar como enfermera, siendo la única labor que ha ejercido durante toda su vida, pues fue su primer trabajo, el cual deberá dejar pronto.

A poco tiempo de retirarse, cuenta que el futuro es incierto, pues no solo es un trabajo, es una parte de su vida que le gusta. El ayudar a la gente y formar parte de un equipo con la finalidad de brindar apoyo a la ciudadanía es un orgullo e incluso un logro para ella.

“Siempre he estado en Cruz Roja, en el área de urgencias; esto es lo que hago todos los días. Es mi trabajo de toda la vida. No sé a qué me dedicaré en mi próximo retiro porque ya estoy a punto de retirarme.

“Esto es lo que he hecho siempre, es lo que me gusta, ayudar, servir, me da mucha satisfacción el poder hacerlo; la vida te pone en los lugares en los que menos pensaste”, expresó.

Cuenta que en su juventud estudió la carrera de enfermería debido a que era una profesión que la atraía, sin embargo, pasaban los años y no ejercía por diversas razones, hasta que un día, sin buscarlo ni desearlo, se le dio una oportunidad a la cual se aferró.

Su profesión le ha permitido evolucionar con el paso del tiempo, pues al ser una labor en la cual la vida de las personas suele correr un riesgo, aprender y mejorar ha sido siempre su meta, pasando de ser enfermera general a licenciada, enfermera aplicativa, coordinadora de enfermería en Mexicali y técnica en urgencias médicas.

Para Lourdes, ser enfermera es un choque de situaciones, no es una simple labor, pues debe enfrentarse a una infinidad de retos, como es el estudio, el miedo, el cambio generacional, y en años anteriores fueron parte fundamental en la pandemia por Covid-19.

“Como es un área de urgencias, aquí se ven las cosas más fuertes y crudas, pero realmente son parte de la realidad. Aquí hay mucha gente que muere, que llega malherida o fallecida, la impresión de la familia, son situaciones que lo marcan a uno”, expresó.

Ahora que está cerca de retirarse entiende que la pandemia por Covid-19 fue un parteaguas, el cual motivó la creación de nuevas escuelas de auxiliares de enfermería, generando un gran campo para las juventudes.

Lourdes sabe que tras 24 años de labor, su meta siempre fue estudiar, aprender, mejorar y evolucionar, objetivos que considera las nuevas generaciones de enfermeros deben plantearse debido a la realidad en la que vivimos hoy en día.

En este 6 de enero, tras una gran parte de su vida trabajando en lo que más ama, Lourdes se siente orgullosa de lo que ha logrado, pero también de las nuevas generaciones, las cuales deberán afrontar los retos que se avecinen siempre con el estudio como su mejor herramienta.