Encontró su pasión por la música en internamiento

MEXICALI, Baja California.- Miguel de tan solo 18 años, encontró en internamiento la pasión por la música y tocar la guitarra que desde pequeño dijo tener, pero que por las condiciones en las que vivía era difícil poder acceder.

Es en el Centro de Internamiento para Adolescentes donde purga una condena por homicidio desde hace ya un año, es que inició con los cursos que dentro del lugar se tienen para los privados.

Dentro del centro Miguel es parte de la rondalla, junto con otros cuatro compañeros a quienes les ha comentado que les gustaría formar un grupo para seguir tocando, siendo uno esos de sus sueños.

“Siempre me ha gustado pero nunca tuve ese valor de decirle a mi madre que me comprara una guitarra, es algo que me gusta, ya que prefería andar en la calle”, detalló.

Durante tiempo y gracias a los maestros que ha tenido es que ha aprendido al menos siete canciones, pero también se ha adiestrado a leer partituras para aprender a tocar más canciones.

“Tengo muchos proyectos de vida, a corto y largo plazo, a mis compañeros los invitó a formar un grupo y seguir tocando para haber si podemos ser alguien grande, quiero llegar a grandes ligas”, enfatizó.

Miguel dijo que le agradaría llegar a ser tan grande como lo es el grupo “Los Plebes de Rancho”, esto ya que ha tenido gusto por la música regional mexicana y el sierreño.

Durante su internamiento es que no solo ha logrado aprender los tonos y escalas musicales, sino también a logrado culminar niveles educativos, hasta este momento la secundaria.

Recordando el incidente que lo trajo al lugar donde se encuentra ahora, dijo que de tener la oportunidad de volver hacer todo otra vez, vería la forma de no cometer estos errores que causaron su detención.

“A todos les diría que piensen las cosas, que recapaciten, que se apeguen a su familia ya que ellos son el apoyo para salir adelante y si se puede seguir adelante sin importar la situación en la que estés”, finalizó.

Culminan estudio jóvenes privados

Un total de 31 jóvenes privados culminaron diversos estudios que se impartían al interior del Centro de Internamiento para Adolescentes (CIA), los cuales recibieron constancias y certificados.

José Fernando Sánchez González, secretario de Seguridad Pública en el Estado detalló que estos son la clase de trabajos que se realizan al interior del Centro Penitenciario en trabajos de reinserción social.

“Tenemos que trabajar en la recuperación de estos jóvenes que han cometido un error, para que cuando regresen a la sociedad verdaderamente tengan habilidades y conocimientos para una vida positiva”, manifestó.

Durante la ceremonia se entregó la constancia de estudios a cinco jóvenes privados por culminar estudios en Primaria y Secundaria, y a otros 26 certificados por terminar diversos cursos que se impartían.