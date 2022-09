Encharcamiento obstruye el paso a estudiantes de la secundaria Mayos

Madres de familia y alumnos de la Secundaria General Número 16 de la colonia Mayos solicitan la ayuda de las autoridades debido a que se generó un gran encharcamiento entre la calle Colonos y Av. San Ignacio tras el paso de la tormenta tropical “Kay” en la ciudad.

Por lo que el paso hacia la secundaria se ha visto impedido por el alto nivel del agua que logró desaparecer lo poco que hay de asfalto, los habitantes de la colonia tuvieron que hacer un camino de piedras para poder llegar al escuela, incluso algunos alumnos cruzaron el charco trepados al cerco perimetral de la secundaria.

Los vecinos comentaron que la colonia tiene años que no se le da ningún tipo de mantenimiento, argumentando que carece de pavimentación, alcantarillado, alumbrado público y vigilancia.

Algunas madres de familia tuvieron que rodear más de 500 metros para llegar a la entrada de la secundaria, incluso a un costado hay un jardín de niños por lo que algunos menores tuvieron que ser cargados por sus padres para que no se ensucien.

Muchas madres también temen a pasar sus carros por ahí debido a que uno se quedó atascado alrededor de las 7 de la mañana, la mayoría de los alumnos terminaron con sus zapatos embarrados de lodo.

“Yo llevo más de 20 años viviendo aquí, siempre es lo mismo cada que llueve, ahorita ya bajo el nivel del agua, pero el día sábado ni los carros podían pasar” comentó la señora María de los Ángeles.

“En las noches está muy feo debido a que está muy oscuro por la falta de luminarias, yo no dejo que mis hijos salgan aquí en la noche” expresó Tersa Figueroa.

“Corren mucho peligro los niños de caerse en el charco, la escuela tiene otra entrada por el estacionamiento de maestros donde no hay lodo y no la quisieron abrir” comentó la madre de familia Verónica González.

Por su parte, la escuela no explicó por qué no se les abrió la otra puerta a los alumnos para así no exponerlos, vecinos esperan una pronta solución por parte de las autoridades para que no se esté repitiendo la problemática cada que llueve.