En una de las mejores etapas de mi vida me dio cáncer: Melissa Lee

Melissa Milán Lee se encontraba viviendo una de las mejores etapas de su vida cuando fue diagnosticada con cáncer de linfoma Hodgkin, a los 28 años de edad, en 2022. En el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer, conmemorado ayer, Melissa relató para LA CRÓNICA cómo logró combatir ese terrible mal.

Siendo actriz y modelo, actualmente reside en la Ciudad de México, relata cómo su vida dio un giro de 180 grados cuando fue diagnosticada con cáncer, a pesar de ser tan joven.El impacto de la noticia lo resintió como un antes y después.

Antes de ser diagnosticada, cuenta que tenía diversos proyectos en puerta, oportunidades y se sentía en la mejor etapa.

“Estaba alcanzado esas metas, esos sueños”, expreso Melissa, quien entre lágrimas recuerda el proceso de su lucha.

Contó que tuvo que rechazar todos los proyectos a los que había sido invitada, además de tener que asimilar la noticia. La noticia de su enfermedad la exhortó a dejar de trabajar, esto fue uno de los golpes más duros para ella, debido a que la situación se volvía más compleja, además de vivir alejada de su familia en Mexicali, de donde ella es originaria.

Aquello dejó en ella una sensación de impotencia, debido a las circunstancias lo único que podía hacer era dedicarse a sanar, lo que, asegura, no fue sencillo, ya que el cambio en su físico, más las quimioterapias, le afectaron sobremanera tanto física como emocionalmente.

Ella refiere cómo le impresionó el acompañamiento de las personas que vinieron de fuera al proceso de su lucha contra el cáncer y reconoció lo complicado que debió ser para su familia luchar junto con ella.

Melissa detalla que todo empezó con la detección de una bola del tamaño de un limón que salió en su cuello, fue un amigo suyo quien se la hizo notar sin embargo en aquel entonces no le tomó importancia porque no era dolorosa.

Pasaron seis meses y ella notó que ya no era una bola sino cinco, parecidas a una especie de tumor, por lo que decidió acudir al oncólogo directamente por consejo de un familiar médico.

Dos semanas de estudios y después de descartar otras enfermedades, los doctores tomaron la decisión de realizarle una biopsia, posteriormente se le dio el resultado, este arrojaba cáncer de linfoma en etapa 3.

Melissa declara que es difícil de explicar lo que sintió cuando recibió la noticia y lo único que recuerda de ese momento es haber quedado completamente en shock. Sin saber qué hacer ni qué decir, mencionó que tardó alrededor de un mes en aceptar lo que estaba pasando, hasta que inició el proceso de quimioterapias, pero incluso así era difícil asimilarlo.

Con el apoyo de su familia y el pronóstico favorable que le dieron los doctores, Melissa logró aceptar el diagnóstico y empezó su lucha contra el cáncer tratando de mantener una postura positiva.

A un año de haber sido diagnosticada, siente que todo ha pasado muy rápido, a pesar de que durante el proceso contra el cáncer sentía todo lo contrario, principalmente el largo recorrido de las 12 quimioterapias que recibió.

El cáncer es una enfermedad que no se siente, ni duele”.

Escribir acerca de su proceso de lucha, hablar con personas que pasaron por lo mismo y la terapia psicológica fueron primordiales para su tratamiento, ya que algo que aprendió del cáncer es la importancia de las emociones para combatirlo, pero esto no fue sencillo.

“Yo no tenía idea de lo que era, hasta que lo viví”, expresó respecto al tratamiento de quimioterapia, algo que tampoco puede explicar debido a la complejidad del proceso por las altas y bajas emocionales que genera en los pacientes.

Fue lo más difícil, pues asegura que muchas veces pensó en desistir debido a que los efectos secundarios eran muy fuertes, tan solo la primera quimioterapia que recibió cuenta que la destruyó por completo.

Realmente la primera me destruyó por completo, dije en ese momento prefiero morirme a volver a otra quimioterapia y en la segunda ya no quería ir, ya quería renunciar a todo pero mi familia fue la que me inspiró a seguir luchando”.