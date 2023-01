En abandono se encuentra el parque público de la colonia Granjas Santa Cecilia

Completamente abandonado se encuentra el parque público de la colonia Granjas Santa Cecilia al sur de la ciudad, el cual tiene más de 20 años, pero en los últimos ha sufrido muchos deterioros.

La principal afectación del parque es la delincuencia debido a que se han robado parte del cerco, juegos metálicos, láminas y cableado eléctrico, precisamente los alrededores carecen de luminarias públicas, por lo que en las noches se encuentra completamente oscuro.

Si esta peligroso que estén tan altas las plantas porque cualquier vándalo se puede esconder entre ellas para hacer alguna maldad, aparte aquí no hay quien vigile porque casi no hay casas alrededor, solo las escuelas y las empresas” expresó Sergio, habitante de la zona.

Frente al parque se encuentra un jardín de niños y una secundaria, por lo que entre semana el flujo de personas es constante y algunos deben cruzar por el predio, representando un riesgo en los horarios que no hay mucha luz del sol.

Además, con las recientes lluvias que se han registrado en la región comenzó a crecer vegetación en el predio, algunas llegando a medir aproximadamente casi dos metros de altura, dificultando la visibilidad para quienes transitan por ahí.

Cuando hubo lluvias seguidas hace unos meses se hizo una charco enorme que no se podía pasar por el parque, pero después comenzó a secarse y fue cuando crecieron las plantas desapareciendo el campo de béisbol” comentó Sergio.

Lo que en su momento fue un campo de béisbol hoy está lleno de plantas, por lo que se dejó de usar, en el campo de fútbol también ha crecido vegetación, pero no se ha visto tan afectado como el mencionado primero.

Algunos habitantes comentaron que había un vecino que contaba con maquinaria y constantemente le daba mantenimiento, pero cómo por mucho tiempo estuvo lleno de lodo, dejó de hacerlo.

La señora Maria tiene más de 40 años viviendo en la colonia, argumentó que ella por algún tiempo le brindaba mantenimiento al parque pero debido a lo grande del perdió y a la falta de recurso humano y económico decidió dejarlo de hacer..

Yo anduve unos días apoyando, pero casi no venía gente a ayudarme, yo ya estoy grande y me cansaba, entonces decidí dejarlo de hacer porque sola no podía” comentó la señora María.