En BC grupos en condición de vulnerabilidad no pagarán agua: Marina del Pilar

MEXICALI.- La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, emitió un decreto por el cual personas adultas mayores de 60 años en condición de pobreza, personas en viudez mayores de 50 años y personas con discapacidad no pagarán agua este 2023 en todos los municipios del Estado, por lo que invitó a dichos grupos a adherirse a ese programa que presenta un importante beneficio económico.



La Gobernadora explicó que este beneficio se otorgará a personas mayores de 60 años en situación de pobreza, personas en situación de viudez mayores de 50 años, personas que no tengan ingresos mayores a cinco veces la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a 448 pesos diarios o 13 mil 440 pesos mensuales.



En el caso particular de Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate, Ensenada y San Quintín, los consumos de dichos grupos de personas estarán exentos de cobros por parte de los organismos operadores en los casos en que no rebasen los 15 metros cúbicos mensuales. Mientras que en los casos de Mexicali y San Felipe debido a las altas temperaturas la exención abarcará hasta 30 metros cúbicos en el mismo periodo.

A ellas y ellos les extendemos nuestro apoyo y los invitamos a registrarse en este programa que representa un gran beneficio para ustedes y sus seres queridos”, manifestó.Por su parte, el secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua en Baja California, José Armando Fernández Samaniego, especificó que el beneficio será solamente por un domicilio del beneficiario, previo a un estudio socioeconómico que realice el organismo operador correspondiente a su municipio.