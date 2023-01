Emprenderá viajero Argentino viaje a Sudamérica después de su paso por BC

Diego Simoneta, el viajero argentino que llegó a Mexicali hace tres días, comentó que espera continuar su viaje por el estado de Baja California y Baja California Sur, para luego recorrer Sudamérica.

Luego de recuperar su bicicleta la mañana de este viernes, la cual fue sustraída la noche del día miércoles en la estación de bomberos número uno, donde recibió asilo.

Simoneta agradeció el apoyo a los mexicalenses, la atención inmediata de las autoridades municipales y a los medios de comunicación por difundir su noticia.

‘’Si es mi bici pero lastimosamente por ahora, solo apareció la bicicleta, están trabajando las autoridades, siguen buscando el resto de mis pertenencias’’, afirmó.

Diego dijo que espera que a nadie le pase lo que le pasó a él, pues el robo de su bicicleta, lo consternó ya que lleva casi 7 años viajando en ella junto con su perrita rescatada de Chiapas, de nombre Mole.

Sin embargo, con una perspectiva positiva, expresó que este crudo suceso lo vivió en el mejor lugar que le pudo haber ocurrido de todo México, indicó que se lleva una grata experiencia gracias al altruismo de los cachanillas quienes desde que conocieron la noticia, no dejaron de mandar mensajes.

Nadie quiere que le pase lo que me pasó a mí, pero creo que me pasó en el mejor lugar que me podía haber pasado de todo México la verdad que la gente está apoyando incondicionalmente son muchos los mensajes que todavía tengo que responder’’