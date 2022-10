Elegir un camino diferente es posible: Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar

MEXICALI.- Para difundir entre las y los jóvenes bajacalifornianos la cultura de la prevención y las consecuencias de las conductas antisociales, la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, promovió la conferencia "Un llamado al Corazón. Pablo Escobar: Una historia para no repetir", impartida por Sebastián Marroquín, hijo del conocido líder del crimen organizado. A dicha conferencia realizada en las instalaciones del Centro Estatal de las Artes de Mexicali, dicha conferencia sumada a dos más impartidas este lunes en las ciudades de Tijuana y Ensenada, acudieron miles de estudiantes de preparatoria, quienes recibieron con gran alegría el mensaje promovido por la Gobernadora del Estado.



La mandataria estatal expresó a las y los miles de jóvenes presentes que la realidad del crimen organizado no es las que muestran las series de televisión y plataformas de _streaming_, de ahí el valor de estar plenamente conscientes de las consecuencias de los actos que violan la ley y de la importancia de mantener siempre una sana convivencia con todas y todos, para vivir en un entorno digno y seguro en el cual puedan desarrollarse y alcanzar los objetivos y metas que se propongan.



En coordinación con la Secretaría de Educación, la conferencia fue transmitida en vivo por la plataforma Google for Education, por lo que los puntos de vista de Sebastián Marroquín podrán llegar a la mayor cantidad de alumnas y alumnos bajacalifornianos. Cabe señalar que dicho evento también formó parte de la vigésimo primera edición del Festival de Octubre, el evento cultural más importante del año en Baja California, mismo que organiza la Secretaría de Cultura del Estado.

"Bienvenido Sebastián Marroquín a esta tu casa, Baja California. Sé que has recorrido el mundo entero compartiendo tu mensaje. haciendo un Llamado al Corazón. Es un honor recibirte aquí en la capital de nuestro Estado. Como habrás podido constatar, Baja California es una tierra hospitalaria donde amamos la paz", manifestó la Gobernadora al conferencista previo al comienzo del evento.



En ese sentido, la Jefa del Poder Ejecutivo del Estado manifestó que, debido a la posición geográfica de la entidad, Baja California ha sido lamentablemente un espacio codiciado por el narcotráfico, sin embargo, son más las personas que tienen un modo honesto y pacífico de vivir, por lo que es importante que las juventudes del Estado tengan claro que no deben generar destrucción ni promover la violencia en ninguna de sus facetas.



"A ustedes los jóvenes les digo que yo creo en ustedes, nuestro Gobierno cree en ustedes y no queremos que nadie vuelva a cortar sus alas y sus sueños los lleve por el mal camino. Sabemos que tienen unas alas muy grandes y que solo falta abrirlas para volar. Hoy estamos haciendo un Llamado al Corazón y yo sé que ustedes tienen el Corazón por Delante para recibirlo", finalizó Marina del Pilar.

En su mensaje, Sebastián Marroquín subrayó que la vida criminal no es algo que deba verse como una aspiración a seguir, debido a que deja terribles consecuencias en la vida de las personas que la ejercen y las personas que sean cercanas, por lo que instó a las y los jóvenes presentes a elegir el camino de las conductas de paz, ya que es posible desarrollarse en un entorno sin violencia en el que se respete la dignidad de todas las personas., sus actos le impidieron vivir con libertad y a menudo debía resignarse a vivir escondido en lugares indignos, por lo que reiteró que la realidad del crimen es ciertamente muy distinta a la que ofrecen ciertas series de televisión que suelen romantizar la vida criminal.