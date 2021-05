Elecciones Baja California: Hay que defender el proyecto que inició AMLO en las urnas, dice Marina del Pilar

MEXICALI.- Votar masivamente por la Cuarta Transformación el próximo 6 de junio, es poner el cerrojo a los corruptos y desterrarlos de la vida pública y política del estado, además es importante defender en proyecto que inició el Presidente Andrés Manuel López Obrador en las urnas, sostuvo este viernes la candidata a la gubernatura de la coalición “Juntos Haremos Historia en Baja California”, Marina del Pilar Avila Olmeda, quien reafirmó la importancia del ejercicio democrático.



La participación de los ciudadanos en las urnas será vital para que las malas prácticas del PRIAN no vuelvan a las oficinas públicas de Baja California, por lo que es momento de apropiarse para construir un futuro más próspero y con mayor bienestar para las actuales y las futuras generaciones de bajacalifornianos, comentó Marina del Pilar a cinco días del cierre de campaña y a nueve de la jornada electoral.



La máxima representante de la Cuarta Transformación en Baja California agregó que en los casi dos meses de campaña, ha recorrido los siete municipios del estado y se ha reunido con miles y miles de personas, a quienes ha escuchado y junto a quienes ha construido una serie de propuestas para consolidar la transformación del estado desde los primeros días de la administración, si la voluntad popular materializa su triunfo.



"Estamos del lado correcto de la historia y confiamos en que los cientos de miles de bajacalifornianos que salieron a emitir su voto a favor de Morena y la Cuarta Transformación en 2018 y 2019 están listos para salir a defender este proyecto de nación en las urnas", sostuvo.



La abanderada de MORENA, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señaló que la Cuarta Transformación cuenta con una estructura preparada para defender el voto en las más de cinco mil casillas que se instalarán en Baja California, por lo que llamó a los votantes a cerrar el ciclo respaldando al movimiento impulsado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



Marina del Pilar puntualizó que la consolidación de la esperanza que llegó al país en 2018 y que en 2019 fue puesta en marcha a nivel estatal está en manos de los ciudadanos, que con el ejercicio de su derecho democrático pueden evitar que los corruptos del pasado vuelvan a apropiarse del poder, y utilizar los cargos para enriquecerse olvidándose de una política de bienestar para todas y todos.



Finalmente, señaló que la desesperación del PRIAN y sus aliados los ha llevado a las mismas prácticas tramposas que los caracterizaron durante décadas, por lo que quienes creen en el cambio verdadero y tienen plena confianza en un gobierno que no mienta, que no robe y que no traicione, pueden hacer realidad la esperanza respaldando en las urnas a la Cuarta Transformación y a sus candidatos.