El principal reto es seguir trabajando por la seguridad: Alcaldesa

Este 1 de octubre de 2022 se cumple un año desde el día en que Norma Alicia Bustamante Martínez se convirtió en presidenta municipal de Mexicali.

La alcaldesa emanada de Morena en la entidad se ha enfrentado durante su primer año de gobierno a una gran cantidad de retos como el de seguridad y el estado de las vialidades, sin embargo, el momento que la hizo reflexionar fue cuando cerca de 3 mil haitianos llegaron a la ciudad, pues, afirma que su gobierno no se encontraba preparado para tal situación.

En materia de seguridad resaltó que se han invertido aproximadamente 200 millones de pesos en la adquisición de más patrullas y un nuevo sistema de radiofrecuencia con el cual se estará en constante comunicación con el Estado.

A dos años de que finalice su gestión, la alcaldesa reconoció que su principal meta es continuar con proyectos en mejoras para la seguridad y pavimentación de la ciudad, por lo que en estos momentos no se ve compitiendo nuevamente por la presidencia municipal.

A un año como alcaldesa, ¿Cuáles considera que son los 3 principales logros de su gestión? N: Puedo decirte que, sin ser logros consumados, porque ninguno ha sido consumado. Si me lo preguntara desde el punto de vista material, pues, yo te diría que hemos aumentado muchísimo la recaudación, todavía no se nota ya que la ciudad es muy grande, que hemos pavimentado más, que tenemos bacheos, patrullas, etc. En términos materiales.

Viendo la perspectiva del gobierno en general, de los logros más importantes para mí, es subsanar todas las cuarteaduras o deficiencias que me encontré al llegar al gobierno. Uno de ellos es la deuda, la enorme deuda que este ayuntamiento todavía tiene, pero la hemos bajado considerablemente con el Seguro Social, con el Issstecali, con laudos de trabajadores y jubilaciones de trabajadores.

El poder ir paleando y disminuyendo todos estos grandes compromisos acumulados, para mí ha sido un logro, yo creo que en un tiempo muy corto vamos a lograr saldar la deuda de Issstecali y eso obviamente es un gran logro.

Otro gran logro fue poder integrar un equipo de trabajo que funciona de manera transversal y coordinada, en los Servicios Públicos, en las Obras Públicas, en la Dirección del Medio Ambiente y Ecología y no solamente coordinados como dependencias municipales, sino, con el Gobierno del Estado, con la Comisión Estatal de Servicios Públicos, nuestro Bisom coordinado con la Secretaría de Educación Pública para fortalecer la parte educativa.

En términos mucho más reales, la policía, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que, sin ser completamente su responsabilidad, ha enfrentado muy bien tanto a la delincuencia común como al crimen organizado que permea el Estado y el País, asumiendo funciones que incluso a veces ni le toca pero que tiene que estar. Está en la primera línea de batalla y lamentablemente hemos perdido elementos.

El lograr fortalecer a la policía en cursos, capacitaciones, equipamientos, radios, todo eso pues también es un logro y podría hablar de muchos más, pero creo que ninguno totalmente consumado, no estamos hablando del término de la administración, sino que estamos en el camino en donde vamos por esas grandes metas.

¿Cuál ha sido el principal reto de su gestión?

Todas y cada una de las actividades aquí son retos, por decirte algo, vamos a recoger la basura, que no ha fallado ni una vez, ahí los retos son precisamente equipo, camiones, que funcionen, que ya no sirven, que hay que comprar más camiones, todo es un reto.

Pero bueno, tú me preguntas que diga yo cuál ha sido el mayor específicamente y me pones a reflexionar ya que no había pensado nunca en realidad cuál ha sido el mayor, no lo tengo cuantificado.

Yo voy a cambiar un poquito la pregunta ¿Cuándo es donde me he sentido como más ay dios qué hago? Si bien es cierto todos han sido retos, para todo hay una estructura para resolverlos, tienes esto, pero acá y acá.

Cuando llega la migración haitiana en diciembre, ahí no había, yo estaba en San Felipe en lo de la transición cuando me dicen que estaban llegando al CREA 40 familias haitianas, al día siguiente eran 200, 300 hasta que llegamos a 3 mil y empiezo yo ahora si que no había nada, para dónde, qué, cómo.

Nunca había enfrentado algo así y había voces que me decían, eso no es bronca tuya, son haitianos, migrantes, no te toca. Claro que me toca, es Mexicali, más de 500 niños llegaron, fue muy fuerte empezar a acondicionar con ayuda del DIF y de Bisom, uno y luego otro y otro, el Mayos, Nacionalista Uno, Nacionalista Dos, los centros de desarrollo y adaptarlos para las familias que venían.

Cuando llegamos al CREA, nos toca el ventarrón que nos tumba la carpa. Llegaba la gente con la ayuda y se abalanzaban, fueron momentos muy difíciles ya que no había nada organizado para eso, pero salimos con la ayuda de Sedena, Gobierno del Estado, Federación que nos mandó Camastros, Salud que nos mandó vacunas.

En términos de 4 meses sacamos a más de 3 mil haitianos que les conseguimos a una gran mayoría de ellos su registro en el SAT, el RFC, que los integramos a la vida laboral y que incluso iniciamos programas bilingües para que los niños aprendieran español.

Eso lo hicimos en 4 meses, ahora lo recuerdo y sinceramente no sé ni cómo lo hicimos, pero lo logramos hacer y lo pongo como reto por lo que te dije al principio, no había de dónde. Finalmente hubo y hubo mucho, pero al principio no.

¿El administrar un municipio era lo que esperaba?

No, mi equipo, el que yo traje, los directores y el que ya había, muy buenos, pero yo esperaba la verdad mucho más apoyo, mucha más integración, mucho menos ego, esperaba mucha más entrega y no hablo de mi equipo, hablo en general. Me he encontrado con que a veces se privilegian los intereses personales, los egos, todo eso antes que el verdadero sentido de gobernar.

Yo provengo de la cultura, del arte ya que soy maestra, entonces yo no entiendo la vida sin el lado humanista no puede ser y por eso son las guerras, por eso es todo lo que pasa ya que esa parte no se fortalece y se le debe mucho a la parte educativa en todos los gobiernos y en ese sentido yo esperaba más y me he encontrado con que hay que hacer negociaciones, y esto y aquello, para mí ese no es el sentido del gobierno.

Pero esa es la parte mala, la buena es que he logrado consolidar un equipo de trabajo que tiene ese mismo sentido, que el gobierno es para entregarse no para ganar dinero. No creo que me preguntes cuánto gano, pero yo gano menos que cualquiera de los directores, yo no vengo aquí a ganar dinero, vengo aquí ya que en esta parte de mi vida me invitaron, confiaron en mí y estoy entregando lo que tengo.

Estoy entregando verticalidad, capacidad de trabajo, lealtad a mi ciudad, pero la verdad, tu pregunta es ¿es como tú esperabas? Y la verdad no, no es, es mucho más difícil.

¿Han afectado los desencuentros políticos que se han suscitado dentro de cabildo a su gestión?

Sí, aunque en estas últimas semanas, podríamos decir meses, hemos llegado a mejores entendimientos, al principio fue muy difícil, pero creo que ahorita vamos por buen camino, un camino de comunicación, entendimiento, conciliación e incluso con el síndico creo que tenemos una buena comunicación, en su momento no fue, pero bueno, lo vuelvo a decir, como en todos los seres humanos aquí la palabra clave es comunicación.

Hemos hecho un gran esfuerzo, yo y ellos lo han hecho, lo reconozco ya que no hay nada malo ni allá ni acá, es solo un problema de comunicación que creo y te digo con toda sinceridad que lo estamos superando y ojalá así sea.

¿Qué sigue para su gobierno? ¿Cuál es el siguiente paso?

Continuar con todo lo que tenemos, fortalecerlo y crecer más en todos los aspectos, Mexicali tiene problemas de las estructuras viales, de seguridad y lo que sigue es seguir todos los días como lo estamos haciendo. Digamos que el informe o el decir aquí hacemos un corte, en el ejercicio del gobierno no lo es, no es de que a partir del informe vamos a volver a empezar, nosotros seguimos por la misma ruta.

Así será hasta llegar a la meta y la meta es la mejora notoria que debe de ser para los habitantes de Mexicali en los dos temas fundamentales, que hay muchos, pero sobre todo en los dos fundamentales de los cuales ya hemos hablado.

¿En qué rubro se ha realizado una mayor inversión durante su administración?

En seguridad, esta adquisición de patrullas estuvo alrededor de los 100 millones y este sistema de radiofrecuencia que nos va a enlazar con todo el Estado, vamos a utilizar todas las antenas del Estado para estar comunicados y ahí van a ser unos 100 millones de pesos y sería una inversión aparte del presupuesto normal.

En Obras Públicas le metimos 270 millones que es el presupuesto para una ciudad que requiere tanto, a parte el presupuesto participativo que viene siendo como 70. Esas son las inversiones más fuertes que hemos hecho para Mexicali.

¿Cómo ha enfrentado su gobierno la inseguridad? ¿cómo ha afectado esto a su gobierno?

No precisamente yo que dijera lo que más ha afectado, pero si es con lo que nos acostamos y levantamos todos los días, haciendo siempre el recuento de lo que está pasando y tengo un excelente director de la policía, Pedro Ariel Mendívil, la verdad él asumió la responsabilidad no solo de tener más unidades, más equipo, que nos sigue faltando.

Se ha encargado de mantener a la tropa unida con todo y las cosas que han sucedido, con la muerte terrible de los compañeros, tener a la tropa unida, fortalecida y capacitada. Cómo ha influido, pues, que pensemos mañana, tarde y noche cuando estemos dormidos en los problemas de seguridad de la Capital del Estado.

¿Qué opciones y planes se tienen para mejorar al Valle de Mexicali? ¿Habrá mayores recursos para esa zona?

Precisamente ese es uno de los grandes temas que se han manejado. En el Valle de Mexicali como tú lo sabes, ellos no pagan predial y algunos poblados si deben pagarlo, pero tienen atrasos considerables como González Ortega, Ciudad Morelos, entonces yo creo que por eso es el retraso ancestral del Valle, como no entra dinero del Valle está difícil.

Nosotros tenemos dos planes, dentro del presupuesto de Obras Públicas que dentro de unos días vamos a discutir la ley de ingresos y egresos del 2023 en coordinación con regidores y con opinión de todos, vamos a destinar al Valle de Mexicali una parte importante pero no sabemos cuánta, esa sería una.

Por otra parte, me estoy coordinando de una manera más formal con las juntas de mejoras de cada uno de los ejidos para poder hacer, yo sé que ellos lo hacen, pero ya coordinados con nosotros habrá programas mucho más efectivos y más visibles para las mejoras de los ejidos. Como tu sabes, las juntas de mejoras tienen todo un reglamento que les permite hacer venta de cerveza sin pagar ningún impuesto y lo dedican a la mejora de los parques, de vialidades, de los ejidos.

Debo reconocerte que no todas las juntas de mejoras funcionan, entonces debo darme una asomada a todo lo que es juntas de mejoras cívico y material de los ejidos para el beneficio de los mismos, ese es otro de los proyectos destinados para el Valle.

Tras el anuncio de cierre del centro misión San Carlos, ¿se ha pensado realizar el cierre de algún otro centro de atención llámese albergueo centro de desarrollo?

Al inicio de la administración de la gobernadora Marina del Pilar, se dio el anuncio del cierre de San Carlos, cuando yo lo tomo no atendía a jóvenes vulnerables, San Carlos siempre cobró, era un centro municipal, pero tenía costo y por eso cuando llegué tenía solo cuatro personas ya que nadie podía pagarlo, creo que eran como 50 mil pesos, la verdad no estoy tan segura del costo.

Lo que nosotros hicimos fueron convenios con el Issstecali y con el Seguro Social para que nos mandaran pacientes y con ellos podíamos sacar adelante. Entonces, no cerramos un lugar que estuviera funcionando socialmente, pero ya va a funcionar, ya que, al tomarlo Marina del Pilar, ya nomás está esperando los últimos documentos que tenemos que entregarle aquí ya que es muy largo el trámite.

San Carlos ya está a punto desalir y entonces sí, lo va a tomar Gobierno del Estado y lo va a hacer un centro para niños y jóvenes adictos, pero con una visión eminentemente social. Por eso lo cedimos, fue un arreglo con el Gobierno del Estado ya que el municipio no podía sostenerlo, era imposible y ya se va a dar, seguramente la gobernadora lo dará a conocer en su momento y estamos felices de haber hecho esa cesión.

Durante los últimos meses, Coparmex ha insistido en la eliminación del gasto social y de asesoresen el Cabildo, ¿Cuál es su posturaante esto?

Como quisiera yo también bajarle al gasto verdad, pero, mire usted, las cosas del gobierno vistas desde afuera tienen una cara, pero ya estando adentro tienen otra. Hay reglamentos, legislaciones que te impiden hacer muchas cosas que tienen que ser analizadas, cuestionadas que deben pasar por Cabildo, no es que yo diga, a partir de mañana esto se viene para acá, así no funciona.