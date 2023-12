El mundo necesita más paz, debemos enfocarnos en su construcción: Obispo

Mexicali, B.C.- Tras un mes desde su llegada como nuevo obispo de Mexicali, Mons.Enrique Sánchez Martínez aseguró que será crucial concentrarse en la construcción de la paz en la ciudad para el próximo año.

El obispo señaló que, hasta el momento, no ha tenido reuniones con las autoridades de seguridad en Mexicali. No obstante, enfatizó la importancia de abordar este tema para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

Durante la mañana de este martes, Sánchez Martínez ofreció un mensaje navideño, destacando que la búsqueda de la paz debe ser una prioridad para la iglesia. Además, no descartó la posibilidad de reunirse próximamente con las autoridades de seguridad.

"Si bien he saludado a las autoridades, aún no he tenido alguna audiencia para evaluar la situación de la inseguridad. Sin embargo, estoy dispuesto a hacerlo en algún momento. Mi trabajo también implica acercarme a ellos y establecer contacto con las autoridades para trabajar juntos", expresó.