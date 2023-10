“El médico nos dijo que por la altura de milagro ellos se salvaron”: madre del menor accidentado en Fiestas del Sol

Mexicali, B.C.- El niño Mario Alberto, de 7 años de edad, continúa hospitalizado en un hospital privado de la ciudad tras el accidente que ocurrió la noche del lunes 9 de octubre en las Fiestas del Sol.

Su tía, quien lo acompañaba en el momento del accidente, también se encuentra hospitalizada debido a lesiones en su cara y cuello, según informó la madre del menor, Yesenia Solano.

La familia asistió a la feria con la intención de divertirse, pero no esperaban ser víctimas de un accidente en un juego mecánico, específicamente en el juego denominado "Canasta voladoras."

Yesenia se subió al juego en la primera canasta, mientras dos de sus sobrinos se encontraban en la segunda canasta, y su hermana y su hijo estaban en la tercera. Cuando el juego comenzó a moverse, dando una vuelta por encima de la feria a una altura de aproximadamente tres metros, ocurrió un incidente.

"Escuché un ruido y sentimos un latigazo, escuché el grito de mi hija que se asustó. Me volteé y vi que su canasta se inclinaba, pero en el segundo latigazo es cuando comenzó a moverse", comentó Yesenia.

Dos personas que pasaban por debajo del juego mecánico observaron que la canasta donde se encontraban los dos menores se movía de manera inestable y lograron sujetarla para intentar bajar a los menores.

Sin embargo, en el segundo latigazo, decidieron detener el juego porque las canastas se movían demasiado. Yesenia quedó atrapada en una zona no tan alta, y lograron bajarla, pero su hermana e hijo quedaron en la zona más alta.

"Cuando bajé, le pregunté a mi cuñado dónde estaba mi hermana porque escuché que decían que se cayó una muchacha y un niño. Entonces, vi que mi hermana estaba tirada y no veía a mi hijo, al estar preguntando alcancé a ver sus pies", comentó.

Al acercarse a su hijo, observó que tenía una gran hinchazón en la cara, especialmente en la nariz y la frente. Además, tenía un gran raspón en la mejilla y un golpe en el pecho.

Inmediatamente, los trasladaron a un hospital privado ubicado en la Segunda Sección por instrucciones de la empresa "Atracciones Tijuana," la cual se comprometió a cubrir los gastos debido a ser los responsables del incidente.

A ambos, al menor y a su tía, les realizaron tomografías y radiografías en cuanto ingresaron al hospital. La empresa pagó al hospital 100 mil pesos por los dos pacientes, pero en la madrugada del martes, a las 5:00 horas, les solicitaron 40 mil pesos adicionales por los dos.

El personal del hospital se comunicó con Yesenia para preguntarle si tenía algún acuerdo con la empresa, ya que no se habían pagado los 40 mil pesos solicitados para que los pacientes fueran trasladados de urgencias a piso.

La madre dialogó con uno de los dueños de la empresa para averiguar el motivo por el cual no se había pagado la cantidad requerida. Sin embargo, la empresa argumentó que solo pagarían por el menor y no por su tía, ya que consideraban que su estado no era tan grave.

"Mi hermana desde que la levantaron no había caminado, no podía hacerlo porque estaba herida. Tiene la mitad de su cara hinchada, raspada y cortada, además de un golpe en la cabeza", comentó.

La madre se sintió molesta al ver la publicación realizada por el Ayuntamiento de Mexicali y Atracciones Tijuana, en la que argumentaban que todas las personas estaban bien y que el incidente no había tenido consecuencias graves.

"Dieron mucha información incorrecta. Dijeron que no se habían caído del juego cuando sí se habían caído. Intentaron minimizar la situación porque, en ese momento, ni a nosotros, los familiares, nos habían informado sobre la situación, aún los estaban revisando", expresó.

La madre calificó como una injusticia el hecho de que su hijo y su hermana estén hospitalizados con heridas graves en la cara y la cabeza, mientras públicamente minimizaban la situación.

"Uno tiene que estar casi muriendo o estar muerto para que le tomen importancia a la situación. No nos están haciendo un favor, es su obligación porque tenían la responsabilidad de revisar sus juegos", expresó.

El patronato de las Fiestas del Sol visitó el hospital para verificar la situación de las personas lesionadas y mostró su disposición para brindar cualquier ayuda que necesitaran.

La madre reconoció el gesto de la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, al acudir al hospital para verificar la situación de su hijo y su hermana. Además, se comprometió a pagar los gastos en caso de que la empresa no responda y proporcionó su número de teléfono.

En cuanto al menor, se le está administrando medicación para reducir la inflamación de su cerebro, y no requiere una cirugía, como se pensó inicialmente. Además, su nariz no presenta una fractura grave.

"Estamos esperando que le hagan otros estudios para evaluar la inflamación, probablemente sea dado de alta mañana. Mi hermana continúa sometiéndose a estudios para ver cómo progresa", comentó la madre del menor.

La madre del menor reiteró su llamado a la empresa Atracciones Tijuana para que revisen todos sus juegos y eviten que ocurra un accidente similar al que tuvo lugar la noche del lunes 9 de octubre.

"Fuimos a la feria en busca de diversión, pero la diversión se convirtió en algo diferente. Aunque no hubo consecuencias graves, pudo haberlas habido. El médico nos dijo que, debido a la altura, fue un milagro que sobrevivieran. Si alguien hubiera perdido la vida, habría sido mi hijo porque cayó primero", expresó.

