El mariachi, arte y cultura de México

“La profesión del mariachi es la cultura de aquí de nuestro país, también se ha interpretado internacionalmente en otros países, por lo que para mí es la patria nacional de nuestro país”, comentó René.

René Vicente es un hombre que lleva más de 20 años dedicándose a la hermosa profesión del mariachi y junto con otros cantantes se le puede encontrar en el parque Santa Cecilia o mejor conocido como parque del mariachi a la espera de aquellos que gusten contratar sus servicios.

Para él, la belleza de su trabajo radica en el conocimiento de nuevos lugares y culturas del país, la música es una liberación de estrés y todos los problemas que agobian a uno como persona.

El mariachi es un icono internacional, no nada más aquí en México se celebra, sino que, en Estados Unidos, España, Francia e Italia, incluso se celebra en algunas plazas latinas.

Con orgullo y felicidad en sus ojos, René Vicente comenta que el ser mariachi es toda su vida y junto a sus compañeros no solo es ganarse el pan de cada día, sino que, la música es algo más.

Expresó que se ha dado cuenta que la canción que representa a la ciudad de Mexicali es la de “el cachanilla”, pero no es por completo su canción favorita, pues, sería difícil escoger alguna.

“No terminaría, toda la música es bonita y es por eso que cuando la cantas tienes que disfrutar lo que haces, tu trabajo y todo en general”, comentó René Vicente, un mariachi con más de 20 años de experiencia.

Con voz cansada, recuerda que en 1996 inició su etapa y carrera de músico, cuando radicaba en el estado de Colima en donde conoció a un adulto mayor que buscaba dejar como herencia la cultura de la música mexicana, por lo que le dio clases en su hogar.

“Ahí se generó todo, en su casa, el señor se llamaba Guadalupe Lares y dejó una bonita herencia, que es la cultura Mexicana”, mencionó René Vicente.

Al ser Mariachi, su vida está llena de historias, como él lo dijo, en esta profesión se aprende demasiado, por lo que algunas historias y lecciones de vida han sido protagonizadas por jovencitos.

“Un muchachito de estas generaciones, que no es muy común que anden buscando música regional mexicana, vino a consultarme y realmente no le cobré mucho, ya que se me hizo muy curioso que un muchachito de 12 0 13 años viniera a buscar nuestra música”, contó con alegría René Vicente.

Como último mensaje, le pidió a los ciudadanos que no pierdan la cultura, que sigan contratando la música regional mexicana, pero sobre todo, que la dejen como legado a las futuras generaciones, que no pierdan esa parte de su identidad.