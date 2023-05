El equipo Flag Femenil de Cetys logró el Bicampeonato Nacional Juvenil C

El equipo de Flag Femenil de los Zorros del Cetys Campus Mexicali conquistó el Campeonato Nacional Juvenil C de Conadeip, mismo que se desarrolló en Saltillo, Coahuila.



La tropa comandada por Alann Salas terminó el certamen de manera invicta, donde venció a instituciones de UVM y Tecnológicos para lograr el Bicampeonato.



“Cada vez sigue aumentando el nivel en las jugadoras, es el segundo año que se hace este Campeonato y afortunadamente en las dos ediciones nosotros hemos conseguido el título y eso es gracias al compromiso y talento que tiene esta generación”, expresó Salas.

El camino para el título de los Zorros comenzó con victorias en fase de grupos ante UVM Zapopan por marcador de 48-14, UVM Sur 52-18 y UVM Monterrey por pizarra de 47-0. En semifinales dejaron en el camino al Tec Saltillo 33-18 y en la Final a Tec Santa Fe 33-26.“Estoy muy feliz y emocionada por haber conseguido este segundo logro consecutivo junto a mis compañeras, no fue nada fácil lograrlo, pero teníamos el objetivo; y el haber conseguido el MVP por segunda ocasión me sentí muy emocionada porque así cierro la Categoría Juvenil C, triste pero contenta”. Concluyó Haro.