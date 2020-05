El elenco vuelve desde el futuro

Los fanáticos de Marty McFly y el "Doc" Brown, están emocionados por la reunión en línea que se aproxima de todo el elenco de "Volver al Futuro", la cual será para recaudar fondos en apoyo a personas en necesidad por la contingencia sanitaria por el coronavirus.

La reunión se llevará a cabo gracias a la invitación del actor Josh Gad, intérprete de Olaf en Frozen, en su programa en YouTube, donde ya ha tenido grandes reuniones como la del elenco de la cinta de los 80s “The Goonies”.

Gad dio la noticia en compañía de Lea Thompson, la actriz que interpretó el papel de Lorraine Baines en las entrañables películas de "Volver al Futuro", donde juntos promovieron la reunión que se transmitirá en Youtube el próximo lunes 11 de mayo, al medio día.

Aunque no especificaron quiénes formarán parte del evento en línea, pero se confirmó que serán siete los invitados especiales que entretendrá a los fanáticos de las emblemáticas cintas.

Las donaciones serán destinadas al “Project Hope”, organización que trabaja en la primera línea de los desafíos de salud del mundo, asociándose de la mano con las comunidades, los trabajadores de la salud y los sistemas de salud pública para garantizar un cambio sostenible.

Esperando recaudar una gran cantidad de donaciones, similares a las obtenidas en la reunión con el elenco de "The Goonies", donde más de 2 millones personas estuvieron presentes en Youtube logrando recaudar alrededor de $30 mil dólares que serán destinos a The Center for Disaster Philanthropy.