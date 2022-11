El cachanilla Héctor Rodriguez destaca en Nacional de Triatlón

MEXICALI, Baja California.- El atleta cachanilla Héctor Rodríguez se adjudicó la medalla de oro en el Campeonato Nacional de triatlón de Xel-Ha, el cual se llevó a cabo el pasado 22 de noviembre.



El competidor de 22 años recorrió un total de 750 metros en natación, 20 kilómetros en bicicleta y cerró con 5 kilómetros de carrera, llegando a la meta en un tiempo de 1 hora con 2 segundos.



Ante este logro, el estudiante del Cetys Universidad, se mostró contento por culminar una temporada llena de éxitos.



“Mas que nada me sentí muy aliviado de poder finalizar la temporada con un triunfo, porque he tenido un año turbulento con caídas y lesiones que no me han dejado salir adelante”, explicó Rodríguez.



Ahora el pupilo de Paulo Salas y de Artemio Álvarez, se enfocará por primera vez en la categoría elite.



“Después de esto toca ahora si volver con todo y empezar nuevamente a competir en la categoría elite, donde ya tenemos varios eventos a nivel nacional y posiblemente fuera de México”, aportó.



Finalmente, el atleta agradeció todo el apoyo de entrenadores, así como familia que siempre han estado al pendiente durante este 2022.



“Muy agradecido con mis entrenadores; Salas y Álvarez, además con toda la gente que me ha apoyado y ha creído en mí, el sentir su apoyo me inyecta baterías para seguir luchando y tener un 2023 muy exitoso”, concluyó.