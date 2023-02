El FEX no se debe ver como un negocio: Coparmex

El Centro de Ferias y Exposiciones (Fex) no se debería de ver como un negocio, sino como un centro de entretenimiento para la sociedad, dio a conocer el presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Mexicali, Octavio Sandoval.

“Tanto el Fex como el bosque de la ciudad los centros de recreación son servicios a la comunidad para deporte o diversión, no son entidades lucrativas, hay un error en decir que van a tener ganancias”, expresó.

Enfatizando que cada gobierno tiene la obligación de brindarle a la población lugares de diversión sin esperar generar ganancias y que este tipo de lugares siempre han sido subsidiados.

“Las Fiestas del Sol o cualquier evento que se haga ahí, debe ser subsidiado porque siempre ha sido así, es la única oportunidad que tienen los mexicalense de acudir a un entretenimiento con un costo accesible”, agregó.

Argumentando que si se espera que los lugares recreativos públicos tengan ganancias se debería subir el costo de entradas, lo cual afectará la economía de los ciudadanos y se perdería el objetivo principal que es brindar espacios de recreación.

No se debe de ver si hubo pérdidas o ganancias en estos eventos, se debe de ver como una inversión en el entretenimiento de la ciudadanía para que tenga como distraerse, dijo Octavio Sandoval.

“Deben de partir que las Fiestas del Sol es para que la gente tenga entretenimiento, se divierta y tenga la posibilidad de asistir a un concierto o ver a un artista a un costo muy accesible”

Respecto al tema de la prohibición de los narcocorridos en él los espacios a cargo del ayuntamiento, el presidente de Coparmex no está de acuerdo en restringir a los artistas que la ciudadanía apoya.

“No se puede prohibir algo que es una libertad, si prohíben los narcocorridos en los conciertos, finalmente la gente lo va seguir escuchando en sus teléfonos y eso no se puede impedir”, comentó.

Enfatizó que en todo caso se debe de inculcar no escuchar ese tipo de música en la educación desde casa y escolar para que sean las mismas personas las que no se interesen en ese tipo de música.

“El hecho de que no se pongan en los conciertos no dará resultados, los conciertos es a lo que menos acceso tiene la gente, hay que buscar que la gente se informe y se eduque y tenga la decisión de escuchar o no ese tipo de música”, finalizó.