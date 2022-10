El CDHI de la colonia Naranjos se encuentra abandonado

El Centro de Desarrollo Humano Integral (CDHI) de la colonia Naranjos se encuentra en completo abandono desde hace más de dos años, fue al inicio de la pandemia cuando autoridades se desatendieron del lugar.

Vecinos de la zona dieron a conocer que de ser un lugar para niños y jóvenes en el cual se les enseñaban deportes, cultura u otras actividades, ahora se convirtió en una zona de riesgo para la comunidad debido a la presencia de personas en situación de calle o con vicios.

Tras la pandemia el lugar fue víctima de la delincuencia al robarle el cableado, muebles e incendiarlo, sin embargo, la única solución por las autoridades fue tapar puertas y ventanas completamente con bloques.

Actualmente el lugar se encuentra totalmente grafiteado, juegos en mal estado, basura, perros callejeros, heces de animales y sin electricidad, además de que ocasionalmente piromaniacos lo utilizan para hacer quemas.

Además, los habitantes de la zona mencionaron que la inseguridad ha aumentado últimamente, sobre todo en el robo a las casa y carros por lo que solicitaron mayor vigilancia por parte de la Policía Municipal.

“Los malvivientes lo usan para drogarse, ellos dañaron las luminarias de la luz, se robaron las cadenas de los columpios y yo no sé porque las patrullas no hacen nada, casi no hay vigilancia por aquí…A mi hasta en mi domicilio me han robado cuatro veces en lo que va del año”, comentó el señor Juan Orozco.