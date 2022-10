Eduali representará a BC en concurso nacional de oratoria

La estudiante Eduali Airam Inzunza de tercer semestre de preparatoria va representar a Baja California en un concurso de oratoria a nivel nacional tras ganar el concurso estatal del Colegio de Bachilleres de Baja California (Cobach BC).

Fue por medio de su profesora de informática que se enteró de la convocatoria, la cual le dijo que tenía mucho potencial para concursar en el de oratoria o declamación para representar al plantel.

“Cuando vi él de oratoria y que el tema era sobre el sentimiento de los jóvenes dije de aquí soy” expresó la estudiante.

La joven escribió su oratoria para el concurso llamada "'¿Realmente somos la generación de cristal?" , al mostrársela a su profesora mentora le dijo que estaba perfecta y que tenía muchas posibilidades de ganar por su originalidad.

“Plasmé mis sentimientos porque los sentimientos de los jóvenes creo que es algo muy importante que la sociedad lo está dejando mucho de lado” comentó la alumna.

La idea central de su oratoria es sobre el juzgamiento de los sentimientos de los jóvenes, específicamente a quienes les han llamado la generación de cristal y se les ha catalogado como personas débiles.

“Yo sabía que mi tema era un arma de doble filo, la gente lo podía tomar bien o mal, mis maestros me decían que llevaba una bomba y que la detonara bien”.

Maestros, familiares y amigos en todo momento le dijeron que iba ganar la competencia, a pesar de que días antes del concurso se enfermó de la garganta, logró destacar entre los demás participantes.

Foto: Gil Reyna

“Wow momento para mí fue algo que recuerdo con sensación de mucha alegría y mucha euforia, porque fue el primer concurso en el cual participé después de la pandemia”

Eduali salió victoriosa del concurso estatal tras competir contra otros 15 estudiantes, por lo que ahora le tocará representar al estado en Tlaxcala el próximo 4 de noviembre.

Representar a mi estado es un orgullo, pero también una gran responsabilidad porque no solamente me toca plasmar mi potencial, sino también con el que cuenta Baja California y demostrar que aquí también hay talento señores” comentó la estudiante.

Eduali como cualquier estudiante tiene sueños y aspiraciones para cuando sea adulta por lo que ya piensa en qué carrera profesional podría estudiar o en qué ámbitos se quiere desempeñar.

“Realmente creo que será algo relacionado a las ciencias políticas o derecho porque lo que he escrito siempre lleva un mensaje relacionado a la justicia o a los derechos de alguien más”.

Desde muy pequeña le ha llamado la atención la política por lo que no descarta la posibilidad de un futuro aspirar a algún cargo público como diputada, presidenta municipal o hasta gobernadora.

“Siempre me he preguntado por qué la gente que tiene poder es la gente que no hace nada por los demás, entonces me queda la espinita de que yo quiero ser parte de un cambio” finalizó la estudiante.