El 60% de antros y bares sancionados siguen sin cumplir con reglamentos

Mexicali, B.C.- El 60% de los antros y bares del municipio que fueron sancionados durante los meses de octubre y noviembre por no cumplir con lo establecido en el reglamento de alcoholes, que exige contar con guardias de seguridad capacitados, aún no han cumplido con dichos requisitos.

El secretario del ayuntamiento, Daniel Humberto Valenzuela Alcocer, informó que 45 centros nocturnos fueron sancionados económicamente por no tener elementos de seguridad certificados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Explicó que del total de establecimientos de este tipo que fueron sancionados, 18 demostraron que estaban en proceso de obtener la certificación, por lo que se les retiró la multa.

Los 27 centros nocturnos restantes aún no han contactado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para capacitar a su personal ni a la Secretaría del Ayuntamiento para pagar la multa de 51 mil pesos, que es el costo de la sanción.

Valenzuela Alcocer reveló que solo se pueden hacer públicos los nombres de los bares y antros que no han cumplido con los reglamentos y que fueron sancionados en las primeras dos semanas de las inspecciones.

Algunos de los lugares que aún no cuentan con guardias capacitados y que no han realizado el pago de la multa son: César Palace, El Vagabundo, Los Compas, Refuego Sports Bar, Casino de Mexicali, Los Amigos, El Yaqui, Venice Bar, Esquina Refrán y Las Cheves, Little Rock, Hawai, Barbaján, Cervecería 686, Cañada Bar, la Adelita y Washington.

Valenzuela Alcocer recordó que las sanciones impuestas a estos establecimientos ascienden a 51 mil pesos y podrían aumentar si se detecta que en una segunda o tercera inspección aún no han capacitado a sus elementos de seguridad.

Aclaró que, aunque estos negocios continúan operando de forma normal, en caso de acumular dos reincidencias, serán clausurados temporalmente hasta que cumplan con todos los requisitos establecidos en el reglamento municipal y estatal.

Recordó que en el municipio hay aproximadamente 500 antros y bares, de los cuales solo 350 cierran después de las 12:00 del mediodía, y son estos últimos los que deben contar con elementos de seguridad certificados.

