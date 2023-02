Dragones se prepara para recibir a Leones Negros

Con el objetivo de regresar a la senda del triunfo, Mexicali Futbol Club recibirá este 11 de febrero a los Leones Negros de la U. de G., duelo que estará comenzando a partir de las 15:00 horas en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.



Dicho compromiso corresponde a la Jornada 6 de la Liga Premier MX del Fútbol Mexicano.



“Fue un juego complicado, estuvimos en el partido por casi todo el juego, lamentablemente ya en los minutos finales la desesperación apareció y fue clave para que nos hicieran dos goles más”, aportó el jugador de Dragones, Erick Pérez.

En la jornada pasada, Dragones fue derrotado 3-0 ante Los Cabos United, mientras que

Para este cotejo, la escuadra de Enrique López Zarza se ubica en la octava posición con cinco unidades, mientras que los tapatíos son los últimos de la clasificación con un punto.



OTROS PARTIDOS



Tecos vs Los Cabos

Chihuahua vs Zacatecas

Coras vs Zapopan

Vallarta vs Cimarrones