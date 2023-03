Dragones cerrará torneo en casa este sábado

MEXICALI, Baja California.- Mexicali Fútbol Club cerrará el torneo Clausura 2023 recibiendo este sábado 4 de marzo a los Tritones de Vallarta, encuentro que comenzará a las 15:00 horas en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.



Dicho partido corresponde a la Jornada 9 de la Liga Premier MX de la Segunda División del Fútbol Mexicano.



Actualmente, Dragones se encuentra ubicado en la séptima posición con ocho puntos, mientras que, Tritones marcha segundo general con 18 unidades.

TABLA DE POSICIONES – JORNADA 9EQUIPO PTSTecos 21ptsVallarta 18ptsChihuahua 17ptsLos Cabos 14ptsCimarrones 12ptsZacatecas 10ptsMexicali 8ptsTepic 7ptsFresnillo 7prsZapopan 3ptsU. de G. 1ptsOTROS PARTIDOSZapopan vs FresnilloTecos vs ChihuahuaU. de G. vs TepicCimarrones vs ZacatecasDescansa: Los Cabos