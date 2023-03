Dragones cerrará temporada ante Coras

Con el objetivo de romper una racha de tres derrotas consecutivas, Mexicali FC cerrará la temporada regular visitando a Tepic, duelo correspondiente a la Jornada 10 de la Liga Premier MX, a partir de las 19:30 horas.

Actualmente, la tropa de Enrique López Zarza se encuentra ubicado en la octava posición, donde ha perdido cuatro de los últimos cinco juegos, en tanto que, Tepic suma dos victorias consecutivas.

“Sabemos que nuestro rival es algo cómodo, trataremos de cerrar la temporada regular con una victoria, esto es un proyecto que ha crecido mucho a comparación del semestre pasado, donde fue desastrosa”, comentó el estratega de Dragones.

En la jornada anterior, la escuadra mexicalense cayó por la mínima ante Tritones de Vallarta, mientras que Tepic derrotó en calidad de visitante a Leones Negros de la U. de G.

TABLA DE POSICIONES

EQUIPO PTS

Tecos 22pts

Vallarta 21pts

Chihuahua 18pts

Zacatecas 14pts

Los Cabos 14pts

Cimarrones 12pts

Tepic 10pts

Mexicali 8pts

Fresnillo 7pts

Zapopan 6pts

U. de G. 1pts

OTROS JUEGOS

Zapopan vs Chihuahua

Vallarta vs Tecos

Fresnillo vs Cimarrones

Zacatecas vs Los Cabos

Descansa: U. de G.