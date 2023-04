Dos años después de que su hijo desapareciera, pensó en quitarse la vida

El 31 de julio del 2017 fue el día en que Marta Rochín vio por última vez a su hijo Alfonso Burgueño Rochín, quien salió de su hogar aproximadamente a las 14:30 horas y jamás se le volvió a ver.

Desde ese momento, Marta Rochín, quien ahora es representante del colectivo Madres Unidas y Fuertes, ha vivido un calvario, esperando encontrar a su hijo, sin embargo, ahora no está sola y es más fuerte que nunca.

Tras cinco años de la desaparición de su hijo, Marta Rochín cuenta que los dos primeros fueron los más duros, pues incluso pensó en quitarse la vida, ya que lo más preciado para ella se encontraba desaparecido, su hijo.

Ella no sabía de la existencia de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, no conocía su derecho de contar con una carpeta de investigación y no veía avances por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Después de dos años, yo sola, buscando en hospitales, Cruz Roja,en Semefo, por último fui a Fiscalía, no me dijeron nada, me sentí impotente, a tal grado de que pensé en quitarme la vida”.

Foto: Daniel Resendiz

“Yo saliendo de ahí ya tenía la idea fija, ya que no hallaba con quien acudir”, expresó.

Al salir de Fiscalía con la idea de acabar con su vida, Marta Rochín vio por primera vez al colectivo al que pertenece actualmente, en donde le preguntaron si había sufrido la pérdida de alguien, sin siquiera poder responder por la poca fuerza que tenía en su corazón.

“Yo no me acuerdo haberles contestado, ya mi idea era la otra, pero una compañera me jaló”, expresó.

Ese día, cuando vio a las integrantes del colectivo hablar con el Fiscal en turno, su forma de pensar y su decisión de quitarse la vida cambiaron, pues entendió todo lo que podría hacer.

“Las escuché hablar y ahí fue cuando supe todo lo que yo podía hacer con ella, ya no me pienso quitar la vida, busco a mi hijo, y como yo padecí esos dos años sola, ahora las personas que se acercan a nosotros con el mismo dolor, les damos el acompañamiento”.

“Mi vida cambió mucho, ahora me arrepiento hasta de haber pensado en quitarme la vida, si lo hubiera hecho quién estaría buscando a mi hijo”, expresó.

La fortaleza

Con el paso de los años, Marta Rochín se ha convertido en un pilar del colectivo Madres Unidas y Fuertes, en donde busca seguir luchando por su hijo y sus compañeras.

A pesar de que continúa con su búsqueda, la fuerza para seguir en pie que ha obtenido a lo largo de los años, ha sido gracias a esas mujeres que le hicieron cambiar de parecer y le mostraron que no está sola.

“La fuerza me la dio el colectivo, el apoyo que me dio a que no hiciera esa tontera, ese mismo sentimiento me da hacía con ellas que quisiéramos encontrar a nuestros desaparecidos”.

“El sacarlas a ellas adelante, si yo logro que una de ellas no pase estos momentos, lo va a seguir pasando, ya que esto no es de que se me olvida, pero si tener la tranquilidad de que podrán tener un poquito de paz”, expresó.

Marta Rochín le pide a todas las personas que tengan un familiar desaparecido, que no desistan, que tengan la confianza de acercarse a cualquier colectivo de búsqueda, ya que juntos podrán encontrar a sus seres queridos.