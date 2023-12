Dora vive con sus perritos y necesita apoyo

Mexicali, Baja California.-La señora Dora Alejandra, de 68 años, vive sola y rescata animales de la calle para que le hagan compañía, actualmente cuenta con cuatro perros a los cuales se dedica atender todo el día.

Tiene toda su vida viviendo en Mexicali, rentando una casita de madera en la colonia Esperanza, la cual paga con la pensión del gobierno federal, pero casi no le alcanza.

Dora quedó viuda desde hace 36 años, tiene un hijo, él cuál es el que a veces le brinda un poco de apoyo, la señora vende lo que puede para tratar de salir adelante.

Con las últimas lluvias que se han registrado en la ciudad, el techo de su casa se dañó, por lo que tiene miedo de que vuelva a llover y se dañe, incluso la última vez todos sus muebles se le mojaron.

Cuando pasó el huracán se me daño todo el techo y no lo he podido arreglar, entonces cada lluvia por más leve se moja todo y me da miedo que vuelva a pasar” comentó.