Dona comunidad China tres ambulancias a Cruz Rojas

La comunidad China de Mexicali donó tres ambulancias y equipo biomédico a la Cruz Roja Mexicana para que puedan seguir atendiendo a la ciudadanía con un equipo de mayor eficiencia. La entrega oficial se hizo la mañana de este viernes.

El doctor José Espinoza Astorga, coordinador general de Cruz Roja delegación Mexicali dió a conocer que la donación les ayudará con el rezago que tenían de ambulancias, con las que hoy se sumaron tendrán un total de 18 en buen estado.

La corporación ya contaba con 18 ambulancias, pero tres de ellas ya se encuentran deterioradas, por lo que están a punto de darlas de baja, pero no querían solo trabajar con 15.

“Desde la pandemia no pudimos comprar y no hemos podido todavía comprar una ambulancia, hemos reparado algunas, rehabilitado lagunas, pero comprar no, teníamos la práctica de comprar una o dos por año” expresó