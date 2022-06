Doctor que labora en el HGM presentará artículo de investigación en Inglaterra

Luis Alejandro Rosales Rentería, médico residente de cuarto año de la especialidad de Medicina Interna en el Hospital General de Mexicali (HGM), presentará un artículo de investigación en el Congreso Internacional del Hígado en la ciudad de Londres, Inglaterra.



Este trabajo, ha sido presentado en el Centro de Convenciones de San Diego en el Congreso de la Semana de Enfermedades Digestivas (DDW por sus siglas en inglés), y será presentado en el Congreso Internacional de Hígado, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Londres, Inglaterra del 22 al 26 de junio del presente año.

El artículo de investigación, fue un trabajo de colaboración entre los médicos del Hospital General de Mexicali Luis Rosales Rentería, Hiram Jaramillo Ramírez, Francisco Calderón Mendieta, Jesús Camacho Escobedo, Diana López Rubio, Adrián Sandez Araiza, Erick Arzola Rentería, Dulce Soto González, Gisel Reyes Higuera y por parte de la Facultad de Medicina de Mexicali el doctor José Manuel Avendaño Reyes.



“El reconocimiento es la presentación en este evento, ya que nos otorgaron un premio de distinción de la investigación para el congreso en Londres, mi agradecimiento a la Facultad de Medicina por su apoyo, al doctor Avendaño y a los médicos de esta unidad: doctor Camacho, doctor Jaramillo, doctor González Sarmiento y todos los adscritos, residentes e internos; es un trabajo realizado por el equipo de Medicina Interna durante la pandemia, voy en representación del servicio y de todos los médicos que nos apoyaron”, expresó el médico Rosales Rentería.

Dicho artículo, lleva por nombre “El uso de tocilizumab en pacientes con hepatopatía crónica y Covid-19 severo reduce la mortalidad por todas las causas, y disminuye el riesgo de desarrollo de encefalopatía hepática y lesión renal aguda en síndrome Hepatorrenal (Use of Tocilizumab in patients with stable chronic liver disease and severe Covid-19 reduces overall mortality irrespective of CTP score and lower the risk of developing sever He and HRS-AKI)”.