Docentes deben de tener registro de cualquier incidente dentro de las aulas

Los docentes deben de llevar un control de incidentes que pongan en riesgo a los menores dentro de las aulas para que exista un registro de que han atendido el tema y no se vean involucrados por posibles omisiones.

La Secretaría de Educación su principal protocolo es para salvaguardar el interés superior de la niñez, es decir, va encaminado hacia los niños, pero los docentes también pueden ser señalados, para eso sirve la bitácora, dio a conocer la subsecretaria, Dulce Maria Jauregui.

Dentro de las acciones que pueden implementar para evitar este tipo de situaciones, es el llevar a cabo una bitácora diaria para que exista un registro de situaciones que se pudieran suscitar.

Los registros en bitácora han servido de apoyo para que los docentes tengan el respaldo de que si detectaron la situación e hicieron lo competente y no se vean involucrados en algún problema.

Si se detecta que por alguna situación el alumno no está cumpliendo con lo mínimo requerido como con la puntualidad o falta de trabajos, el docente tiene la labor de ver que es lo que está pasando y comenzar a registrarlo.

“Los maestros tienen una herramienta que es la bitácora escolar, en esa bitácora el docente dia con dia puede ir registrando, este día el alumno no desayuno, no cumplió con sus materiales, llego tarde o no asistió a clases y con eso se puede mandar llamar a los padres”