Djorkaeff jugará con las Fuerzas Básicas del Guadalajara en la Sub 13

El guardameta cachanilla Djorkaeff Canizalez formará parte de las Fuerzas Básicas del Club Guadalajara

para el equipo Sub 13 dentro del Clausura 2023 de la Liga MX.



Ante este llamado, Djorkaeff se mostró contento por recibir esta oportunidad y tener la oportunidad de cumplir unos de sus sueños.



“Todo comenzó cuando fui a la Copa Chivas, creo que ahí ellos tuvieron el interés en mí, estoy muy entusiasmado y orgulloso, además quiero poner el nombre de Mexicali en alto dentro del futbol”, comentó.



Canizalez comenzó su trayectoria de portero en la escuela del Cetys, además cuenta con trayectoria para los equipos de Barza de Mexicali, Pumas USA de Calexico y Cachanillas.





“Yo siempre he estado relacionado con el fútbol, comencé mi recorrido en la escuela del Cetys, luego fui desarrollando más habilidades con los demás equipos”, explicó el portero mexicalense.



Finalmente, el portero de 13 años, destacó que continuará con sus estudios en Guadalajara, además de vivir en tierras jaliscienses.



“Continuaremos en la escuela en Guadalajara, actualmente estoy en la Preparatoria, es por ello que no me dejaban ir desde meses anteriores, mis papás querían que continuará con mis estudios, ahora que tengo la posibilidad creo que me visitarán cada dos meses”, concluyó Djorkaeff.