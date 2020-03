Difundirá SS reporte diario por coronavirus en Baja California

MEXICALI, B.C.- Hasta la fecha se cuenta con un registro total de 22 casos sospechosos, de los cuales 16 se han descartado y 6 se encuentran a la espera de los resultados por parte del Laboratorio Estatal de Salud Pública, por lo que la Secretaría de Salud estará emitiendo un reporte diario en casos que cumplen la definición operacional a Coronavirus COVID-19.

El titular de la Secretaría de Salud, Alonso Óscar Pérez Rico, explicó que es importante que la ciudadanía no baje la guardia en las medidas preventivas las cuales son:

-Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70%

-Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo

-No escupir, si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos.



- No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos

- Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión

- Ventilar y permitir la entrada de luz solar

- Quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38° C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.)

Pérez Rico mencionó que para atender reportes de los casos sospechosos de Covid-19, se encuentra disponible los números telefónicos de Mexicali 686 304-80-48, para Tijuana, Tecate y Rosarito 664 108-25-29, en Ensenada 646 239-09-55 y Vicente Guerrero 646 947-54-08.