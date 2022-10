Dice alcaldesa de Mexicali que no habrá aumentos en predial

No se realizarán incrementos en los cobros del predial para el próximo año, sino que, aumentarán los valores catastrales de las propiedades, así lo informó la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez.

El tema surgió luego de que hace unos días la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) propusiera un aumento en la tasa del predial para el sector industrial y comercial para que ese recurso pueda destinarse a pavimentación.

Respecto a esta propuesta, la alcaldesa de Mexicali aseguró que no tiene en mente aumentar el predial, pues, con el incremento a las cartas catastrales fue suficiente.

“Ya con eso, no vamos a aumentar los prediales, nuestro objetivo es cobrar más a los que no pagan, Valle de Mexicali por ejemplo”, comentó Norma Alicia Bustamante.

La edil señaló que el gran problema en el Valle de Mexicali es que en muchos de los ejidos debería pagarse el predial, sin embargo, se encuentran con adeudos muy atrasados, lo que genera menos recurso.

Expresó que la problemática surge por los habitantes del Valle que no pagan su predial e incluso durante los recorridos realizados por los inspectores se encuentran terrenos baldíos con este adeudo, por lo que se optó por realizar una junta con los delegados.

“De todos los temas que abordamos, uno de ellos les dije para que nos ayuden los delegados para que paguen el predial en el Valle”, comentó Norma Bustamante.

La munícipe expresó no estar de acuerdo con los comentarios hechos por el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) quien mencionó hace algunos días que los ciudadanos no realizan el pago ya que no reciben su predial.

Señaló que se cuenta con un buen sistema de cobranza en donde se colocan incluso los sellos de sujeto a embargo y por tal motivo están haciendo todo lo posible para que la gente realice su pago.

“Creo que los números demuestran que lo hemos hecho. Más de 1300 cuentas más que fueron cobradas en este año, recaudación de rentas que depende de tesorería trabaja intensamente en el cobro de predial”, comentó Norma Bustamante.

Reiteró que no habrá ningún aumento y se espera obtener todavía más ingresos respecto al predial, que tan solo en este año se consiguieron 670 millones de pesos por dicho impuesto.