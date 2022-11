Detectan más de 40 gaseras irregulares en Mexicali

Son más de 40 los establecimientos de gaseras detectados que operaban de manera irregular o se encontraban mal ubicadas, informó la presidenta municipal Norma Bustamante Martínez.

Es Mexicali una de las ciudades más contaminadas de la República Mexicana, reconoció la Alcaldesa.

En ese sentido, anunció que el Ayuntamiento de Mexicali dió inicio al operativo de regularización y cierre de gaseras en la ciudad, ‘’esas que son bombas de tiempo y están muy mal ubicadas’,’ expresó la Edil.

‘’Sé que eso socialmente no es muy aceptable, porque pareciera que son costumbres de años, pero los gobiernos tienen que actuar en consecuencia, no podemos abarcar obviamente toda la ciudad pero tenemos que arrancar y me parece que esa ese también es una llamada una alerta para todas aquellas personas que están contaminando’’, indicó Bustamante Martinez

La edil mencionó que si bien es cierto que como Gobierno Municipal se tiene que actuar en consecuencia, hizo un llamado a toda la ciudadanía para tomar conciencia ante el problema de la contaminación.

Después de estar realizando estudios y análisis en coordinación con Protección Civil del Gobierno del Estado, Bomberos de Mexicali y la Dirección de la Mesa Urbana, se tuvo constante comunicación Lidia Granados Pacheco, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), esto a fin de no afectar la economía de las familias que viven de esto.

Es difícil, agregó, pero se tiene que regular esto, pues señala que hay algunas que incluso están al lado de escuelas y el proceso de las gaseras no es algo sencillo.

Una vez que se identificaron, la unidad de Bomberos y Protección Civil se acercaron con los dueños de los establecimientos para dialogar con ellos e invitarlos a regularizarse.

De las 40 gaseras detectadas, aproximadamente 10 sí reunían las características de ubicación para poder ser regularizadas.