Detectan amiba en 7 albercas en Baja California

BAJA CALIFORNIA, México.- Las autoridades de salud indicaron que se han realizado siete suspensiones a albercas privadas por presencia de amiba de vida libre.

De éstas, dos fueron en albercas de Mexicali, una en Tijuana y cuatro en Ensenada, no obstante ya fueron corregidas, explicó Lourdes Sandoval Nolasco, química de la Dirección Contra Riesgos Sanitarios.

Cuando les dan el tratamiento a las albercas, el equipo de Riesgos Sanitarios acude nuevamente para corroborarlo y le permiten volver a operar.

En caso de que recaiga en este problema en una tercera ocasión pueden clausurarla por toda la temporada.

Recordó que también han hecho muestreos en los canales, y desde febrero han visto su manifestación, sin embargo su florecimiento máximo es en los meses más calientes como agosto.

“Todos los canales son de riego, por lo tanto la presencia de amiba de vida libre está latente, no únicamente en canales, en todos los sistemas con agua que no tenga un proceso de desinfección, los canales no son recreativos, no entren en ellos”, concluyó.