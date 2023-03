Destacan Cimarrones en Copa Daniel Corras de Gimnasia

Los Cimarrones del Centro Deportivo de la UABC tuvieron una destacada participación en la pasada Copa Daniel Corral la cual se llevó a cabo en el Centro de Congreso y Convenciones de Querétaro.

En total los Cimarrones se adjudicaron un total de 16 medallas, de las cuales cinco fueron de oro, cinco de plata y nueve de bronce.

El gimnasta Julián Santos, nivel 7B destacó con un total de ocho preseas en todas las pruebas. En tanto el pequeño cimarrón Aleksey Torres, del nivel 3B, subió al pódium con dos medallas de oro en manos libres y caballo con arzones, dos de plata en salto y all around y dos de bronce con barras paralelas y barra fija.

Enrique López del nivel 3B, obtuvo tres oros en anillos, salto y barra fija, una de plata en barras paralelas y dos de bronces en all around y caballo con arzones. Miguel Guerrero, nivel 9A, se llevó dos medallas de oro en all around y barra fija, una de plata en salto ydos de bronce en piso y anillos.

Alexei Armenta del nivel 3C, obtuvo el primer lugar en salto, Mateo Jiménez, nivel 3B, se quedó con el bronce en piso y Raúl Valle con el bronce en piso. En la rama femenil, la gimnasta Alexa Jiménez se quedó con la medalla de plata en viga.