Destacada actuación de los Zorros del Cetys en los FISU Games 2022

MEXICALI, Baja California. Los estudiantes atletas del Cetys Universidad que representaron a su institución educativa y a México en los pasados FISU América Games 2022, realizados en Mérida Yucatán, regresaron con excelentes resultados.



Alejandro García Torres, logró dos medallas de oro en Judo -90 Kg y por equipos, Alma Pollorena fue oro en Lanzamiento de Disco e impuso nuevo récord en FISU Games América, Diosty Carrillo se quedó con la plata en Impulso de Bala y Maritza Carreón quedó en Quinto Lugar en100 metros con vallas.

Foto: Cortesía

“Fue un resultado bastante bueno para mí, parte de los objetivos desde que llegué a estudiar a CETYS Universidad. Fueron combates duros porque se trata de lo mejor en el continente americano, pero se salió adelante. Muchas gracias a la institución por su apoyo", comentó Alejandro, estudiante de Negocios Internacionales.





Fue una experiencia muy buena, motivadora; siempre que represento a México incrementa mi apetito competitivo. Por las condiciones en las que participé me motiva a buscar más y mejorar mis actuaciones”, concluyó.

Por su parte, Pollorena batió el récord FISU América de 52.45 e impuso la nueva marca de 53.92.“A mi entrenadora que me ha apoyado en mis altas y bajas como atleta, ella ha estado conmigo y me ha guiado en mi formación atlética; a mi familia, a mis padres, que siempre me han guiado y apoyado”, comentó.Finalmente, Carreón expresó su experiencia y emoción tras representar a México en una competencia internacional.