Despiden al director de Cofepris por reabrir planta en Mexicali

MEXICALI,B.C.-Solicitaron la renuncia al director de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en Baja California, Jorge Tagle, por desafiar la orden de la suspensión de una planta en Mexicali, permitiendo su reapertura, acusó el gobernador de Baja California.

El pasado 8 de abril se suspendió la actividad de una empresa de Mexicali, dedicada a la producción de impermeabilizantes y asfaltos, ya que no es esencial, para el 9 de abril reaperturaron el establecimiento, recordó el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS).

“Reaperturaron y estaban chambenado como si nada estuviera pasando”, comentó Sergio Moctezuma Martínez.

Sin embargo, no abrieron por su propia cuenta, la misma Cofepris llegó y se aprecia en un vídeo que ellos mismos retiraron los sellos, en compañía del apoderado legal de la empresa, el motivo no lo han manifestado, declaró el secretario de la STPS.

“Fue una contraorden, se le pidió la renuncia al director de la Cofepris por contraponer una instrucción especifica sin ninguna justificación, no hay vacas sagradas”, añadió Jaime Bonilla Valdez.

Por otra parte circula en redes un supuesto mensaje de despedida de Tagle, donde precisa que no desobedeció ninguna instrucción y que todo se trató de un mal entendido.

“Ayer Domingo me solicitaron presentar mi renuncia al cargo, por lo que yo considero un mal entendido, pues se me acusa de no cumplir una instrucción Directa y quienes están conmigo, saben que no fue así, fue un gran honor el haber colaborado con cada uno de ustedes, son un gran equipo, muy capaz y comprometido, agradezco muy especialmente al Ing Bonilla haberme dado la oportunidad de servir, con mucha entrega, motivación y honestidad a BC....Les deseo a todos, mucha salud y éxitos, siempre me tendrán como su Amigo incondicional”, detalla el mensaje.