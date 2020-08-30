Despiden a su vengador Chadwick Boseman
El actor perdió la batalla contra el cáncer.
Famosos le dicen adiós a su vengador Chadwick Boseman, quien perdiera la batalla contra el cáncer de colon este viernes, noticia que conmocionó al mundo y a los fanáticos de los comics.
CHADWICK VINO A LA CASA BLANCA PARA TRABAJAR CON NIÑOS CUANDO INTERPRETÓ A JACKIE ROBINSON. PODÍAS NOTAR DE INMEDIATO QUE ÉL FUE BENDECIDO POR SER JOVEN, TALENTOSO Y NEGRO; USAR ESE PODER PARA DARLES HÉROES A QUIENES ADMIRAR; PARA HACERLO TODO DURANTE SU DOLOR, QUÉ APROVECHAMIENTO DE SUS AÑOS.
BARACK OBAMA
CHADWICK FUE UN HOMBRE TAN ELEGANTE CON UNA GRAN INTEGRIDAD Y TREMENDO TALENTO. INSPIRÓ A UNA GENERACIÓN ENTERA A DEFENDERSE Y SER REY. HONRENLO POR IMITARLO, MUESTREN NOBLEZA Y AMOR A LOS DEMÁS. COMPARTE TUS TALENTOS EN FORMAS QUE IMPACTEN. SIEMPRE LUCHEN POR SER LA LUZ EN LA OSCURIDAD.
JOE RUSSO, DIRECTORES DE “CAPTAIN AMERICA
EL ACTOR COMPARTIÓ UN VIDEO EN INSTAGRAM DONDE APARECE JUNTO A BOSEMAN CON LAS SIGUIENTES PALABRAS: “MR. BOSEMAN NIVELÓ EL CAMPO DE JUEGO MIENTRAS LUCHABA POR SU VIDA... ESO ES HEROÍSMO... VOY A RECORDAR LOS BUENOS MOMENTOS, LAS SONRISAS Y LA MANERA EN QUE ÉL CAMBIÓ EL JUEGO... #CHADWICKFOREVER
ROBERT DOWNEY JR
CHADWICK, FUISTE MÁS QUE UN HÉROE FUERA DE LA PANTALLA QUE DENTRO DE ELLA. UN MODELO A SEGUIR NO SOLAMENTE PARA MI EN EL SET SINO PARA MILLONES DE OTROS ALREDEDOR DEL MUNDO. TRAJISTE ALEGRÍA Y FELICIDAD A TANTOS Y ESTOY ORGULLOSO DE HABER PODIDO LLAMARTE AMIGO. DESCANSE EN PAZ CHADWICK.
TOM HOLLAND
COMPARTIÓ EN TWITTER UNA FOTOGRAFÍA DONDE APARECÍAN AMBOS ACTORES JUNTO A UN MENSAJE. ESTOY HONRADA DE TENER LAS MEMORIAS QUE TENGO. LAS CONVERSACIONES, LAS SONRISAS. MI CORAZÓN ESTÁ CONTIGO Y TU FAMILIA. SERÁS EXTRAÑADO Y POR NUNCA OLVIDADO
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