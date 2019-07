Desea sólo encontrar a su familia

MEXICALI, Baja California.- Con tan sólo un par de días en el albergue peregrino, Juan Carlos Hernández Avilés de 27 años de edad, quiere encontrarse con algunos familiares en la ciudad, pues recientemente acaba de ser deportado.

El joven comentó que su intención es poder estar con ellos y así recibir atención médica, pues debido a unas complicaciones en los huesos, debe usar una andadera.

“Yo no sé que pasó ni qué tengo realmente, pues nunca he ido con un médico para que me atendiera, ya que antes yo no estaba así. “Los dedos casi no puedo moverlos y siento casi paralizado el lado izquierdo de mi cuerpo, yo siento que quizás sea un nervio o algo, la verdad no sé bien, sólo sé que me siento así”, comentó.

VIDA EN ESTADOS UNIDOS

Juan Carlos comentó que su vida era normal en los Estados Unidos, pues llegó allá desde los 9 años de edad, donde hizo su vida escolar hasta casi concluir la preparatoria. “Me faltó un año para acabar la preparatoria e ingresar a la universidad, yo querías ser médico cirujano, era mi ilusión”, expresó.

Carlos mencionó que ese sueño quizás tarde un poco más, pues espera primero estar mejor y reponer su cuerpo.

CALOR EXTREMO

Hernández, al tiempo que sentía cómo el aire acondicionado del albergue lo refrescaba, expresó que el calor que se siente en Mexicali, no lo había sentido antes. Agregó que espera poder usar el albergue el tiempo que sea necesario.

“El calor aquí es muy fuerte y peligroso, por eso qué bueno que hay estos lugares para personas como yo, que no tenemos a donde ir para cuidarnos del calor”, comentó.

AYUDA A JUAN CARLOS PARA HALLAR A SUS FAMILIARES

•Nombre: Juan Carlos Hernández Avilés.

•Edad: 27 años de edad.

•Condición: Recién deportado de la ciudad de Los Ángeles, buscando familiares que puedan reconocerlo en Mexicali y brindarle su ayuda.

•Ubicación: Pasa sus tardes en el albergue Peregrino, localizado en la calle Ciudad Victoria y la Calzada de los Presidentes, al lado del Centro Estatal de las Artes.