Desconocen líderes seccionales del Sindicato de Burócratas a Manuel Guerrero como Secretario Estatal

Desconocen líderes seccionales del Sindicato de Burócratas a Manuel Guerrero Luna como Secretario General Estatal debido a que el plazo de su dirigencia venció el pasado 30 de abril.

En rueda de prensa los representantes sindicales de los municipios de Mexicali; Selene Cota, Tijuana; Guillermo Aldrete, Tecate; Yara Amara y Rosarito;Nadia Moroyoqui quienes forman parte del Colegio Electoral.

El cual está conformado por 12 personas, los cinco Secretarios Generales de cada municipio, el Secretario Estatal y los Secretarios de Organización de cada uno.

Argumentaron que ellos tienen todas las facultades de desconocer a Guerrero Luna como Secretario Estatal debido a que son la mayoría del Colegio Electoral, el cual está conformado por todos los líderes sindicales de cada municipio con sus Secretarios de Organización.

Mencionaron haber presenciado irregularidades antes y durante la elección sindical estatal como inflación del padrón electoral y la contratación de una empresa privada para organizar la elección cuando debe ser el Colegio Electoral.

La representante de la sección de Mexicali, Selene Cota argumentó que de inmediato se entregará el oficio firmado por ellos sobre la nueva representación del Comité Estatal a Gobierno del Estado, los siete ayuntamientos y otras dependencias gubernamentales.

Cota Bernal también aclaró que Luisa López no tenía funciones para restringir el acceso debido a que no pertenece al Colegio Electoral, que fue lo que detonó el conato de violencia al inicio de la elección generando su suspensión hasta nuevo aviso.

“Ella misma da la indicación de que se retiren todas las personas con las boletas y padrones, quién es ella para dar indicaciones, en ese momento debería haber estado presidente del presidente del Colegio Electoral Manuel Guerrero, ella es integrante de una planilla” expresó Cota.

El Secretario General de Tijuana, Guillermo Aldrete argumentó que hubo falta de transparencia en la organización de la elección, sobre todo al haber gente externa agremiada al sindicato tomando decisiones sobre la elección y por informarles de último momento un cambio de ubicación en las casillas.

Secretaria General de Tecate, Yara Amaro mencionó que en Tecate son alrededor 840 sindicalizados, pero el padrón llegó inflado con 140 personas más, además de que algunos miembros activos del sindicato no venían en él.

“Venía gente del magisterio, viudas, gente que no conocíamos, le hablo al compañero Guerrero y no me contesta, me falta gente en el padrón y sobran otros, pero me dicen así como viene son los que van a votar” comentó Yara.