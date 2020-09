Desconoce Burgueño nueva dirigencia de Morena BC

“No se ha movido absolutamente nada” aseguró Ismael Burgueño Ruiz, delegado en funciones de presidente de Morena en Baja California, quien frente a medios de comunicación mostró el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido a su dirigencia en el estado.

Esto luego de que el pasado domingo una sesión conformada por cerca de 45 consejeros de Morena en el estado, entre ellos el propio gobernador Jaime Bonilla Valdez, eligieron a César Castro Ponce como dirigente estatal.

El documento presentado, fechado al 15 de septiembre de 2020 y con la firma del actual presidente del CEN de Morena Alfonso Ramírez Cuellar, ratifica a Burgueño Ruiz como delegado en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal, y a Rafael Figueroa Sánchez como presidente del Consejo Estatal del partido en el estado.

“Hay que dejar claro que no hay dos comités, no hay dos presidentes, no hay dos secretarios de presidencia del Consejo Estatal de Morena, solo hay uno y somos nosotros” afirmó Burgueño Ruiz.

El entrevistado manifestó que aquellos que fueron elegidos para diferentes cargos dentro del partido en la sesión del domingo pasado están usurpando funciones, violan los estatutos internos y confunden a la militancia del partido.

Asimismo, Burgueño Ruiz resaltó que Morena debe seguir desarrollando sus actividades como partido sin la intervención de funcionarios públicos, como lo habría solicitado el propio presidente de la República.

“Es lamentable lo que se ha estado dando en Morena en el estado, ya que hemos visto la injerencia del propio gobernador en este tipo de situaciones, y hay que dejarlo muy claro; morena no será un partido de estado” resaltó.

Si bien el delegado señaló que algunos de los involucrados podrían ser sancionados por la usurpación de funciones, aunque al ser cuestionado más a fondo sobre posibles denuncias prefirió no ahondar en el tema.