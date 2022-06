Descarta alcaldesa que Transporte Público vuelva a manos del municipio

Ante el problema de déficit de unidades y rutas de transporte la presidenta municipal Norma Bustamante anunció que no considera la posibilidad de que el sistema de transporte pase nuevamente a ser responsabilidad del municipio.

Sin embargo, señaló que el gobierno municipal sigue encargándose de escuchar las necesidades y gestionarlas así como organizar constantemente reuniones con las cámaras empresariales para ver el tema, agregando que hace unos días se tuvo una reunión donde se contó con la presencia del director del Instituto de Movibilidad Sustentable (IMOS).

“Somos un poco expectadores, un poco gestores pero ya no tenemos la autoridad específicamente en ese tema sin embargo no tener la autoridad no nos quitala responsabilidad de todo lo que afecta a los ciudadanos mexicalenses”, expreso.