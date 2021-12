Deportista: Un año exitoso para Aremi Fuentes

La halterista, Aremi Fuentes terminó un 2021 exitoso, al lograr la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, además de conseguir diversos premios a nivel nacional.

La nacida en Tonalá, Chiapas, pero formada en Mexicali y representante de Baja California, fue la única de toda la delegación mexicana en subirse al podio olímpico de manera individual.

Las otras preseas fueron en parejas como las de Alejadra Valencia en tiro con arco y la de Alejadra Orozco con Gabriela Agundez en clavados. Mientras que la otra medalla lo consiguió la selección mexicana de futbol integrada por 22 jugadores.

El pasado mes de noviembre, Aremi Fuentes junto con su entrenador José Manuel Zayas visitaron el Palacio Nacional para recibir el Premio Nacional del Deporte a cargo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Eso me hace sentir orgullosa. La verdad que mi carrera deportiva, no todo ha sido de color de rosas y eso le da más realce a lo que he logrado y esos reconocimientos que he logrado, me hacen sentir más motivada para el ciclo de Paris 2024”, mencionó.