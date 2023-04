Denuncian presunto abuso sexual a niña de 4 años en jardin de niños “Leona Vicario”

Padres de familia denunciaron un supuesto caso de abuso sexual hacia su hija de 4 años en el jardín de niños “Leona Vicario”, ubicado en la colonia 18 de marzo, el día 30 de mayo del 2022.

Luego de que los padres recogieran a la menor de su escuela notaron que estaba hinchada de la cara y muy seria, por lo que le preguntaron al maestro qué le había pasado y solo le dijeron que se cayó de los columpios, dio a conocer la madre de la menor, Rossy Álvarez.

“Ella en cuanto llegamos a la casa se pone a llorar muy alarmante y muy fuerte, le preguntamos qué es lo que le pasa y ella refiere que le duelen sus genitales, lo revisamos y notamos que tiene un sangrado”, comentó.

Los padres deciden comunicarse con la directora del plantel para ver qué es lo que había pasado, a lo que le respondieron que no tenían reportes de que algo le hubiera pasado a la menor.

“Yo le digo que la niña nos comenta que tres compañeros la agredieron, ella me dice que le va hablar a la supervisora, después me regresa la llamada y me dice que no procede porque eso no le compete a la escuela debido a que fue agresión de los niños”.

La madre decidió acudir a la Fiscalía General del Estado a levantar una denuncia en contra de quien resulte responsable, la menor es revisada por un médico perito y le descartan algún golpe por caída.

“Cuando ya pasamos al área genital, efectivamente pues yo le había visto una herida de medio centímetro, sangrante en los genitales, él me dice que efectivamente es la herida, pero no es la única, son tres más, en total son cuatro lesiones”, expresó.

La niña traía la misma ropa que esa mañana que acudió a la escuela, revisaron su ropa y no presenta índices de violencia, tierra o rasgaduras, cuando le revisan todo alrededor no hay nada en la entrepierna, solo en los genitales.

La madre refirió que desde el inicio del proceso de la denuncia el sistema educativo no ha brindado apoyo a las investigaciones por parte de la Fiscalía, ni tampoco han hecho una investigación por su parte.

“Si el proceso está detenido ahorita es porque el sistema educativo no ha entregado la Información, no se ha investigado qué pasó a fondo, no han dado declaraciones”, expresó.

Foto: Javier Gallegos.

Los maestros en su declaración argumentaron que la niña no estaba llorando, ni refirió dolor o alguna molestia mientras se encontraba en el plantel, que incluso estaba jugando.

“No fue así, yo llevé una niña sana y me regresan una niña con lesiones en genitales y nadie me sabe decir que pasó”, comentó.

La menor le comentó a su madre que los hechos sucedieron en un juego de espiral morado, por lo que acudió al plantel y verificó que sí existía ese juego y se ubicaba justo a la vista de todos.

“La niña no me supo decir más, no me dijo si tenía ropa o no tenía ropa, lo que sí es que su ropa está intacta, no tiene tierra, ni nada y me dicen que se cayó y se ensucio de tierra, pues no parece ser así”, expresó.

Elementos de la Fiscalía acudieron al jardín de niños para verificar si hay alumnos con los nombres que proporcionó la menor, confirmando que existen esos niños y que sí van en su salón.

Actualmente hay una carpeta de investigación en el departamento atención a niños, niñas y adolescentes en riesgo delictivo para los menores señalados y se les brinde algún tipo de ayuda psicológica.

“En caso de que si hayan sido ellos, nosotros no pensamos nunca, levantar cargos porque son niños, solo que se les brinde apoyo porque como se les puede ocurrir algo así o lo ven o son víctimas de algo así”, comentó.

Por parte de la Secretaría de Educació,n solo sostuvo una reunión con una delgada para exponerle el caso, pero no sucedió nada, respecto a esto la madre levantó otra denuncia por omisión de cuidado por parte de los docentes del plantel.

La Fiscalía ha acudido en varias ocasiones a la escuela a entregar el oficio de la denuncia, pero no han obtenido respuesta y tampoco se les da la información.

La madre decidió mandar un mensaje a la Secretaría de Educación, pero en especial a los inspectores de esa zona escolar y a los docentes del plantel por omisión de cuidados.

“Estoy muy decepcionada de la manera como han llevado al caso de mi hija, todas las trabas que han puesto para que la investigación sea efectiva, que no hayan hecho nada por ayudar también a los a los otros pequeños que me gustaría que las investigaciones fueran un poco más acertadas”.

La falta de disposición de la escuela ha ocasionando que Rossy dude de la versión que le dio el plantel educativo y que en realidad sea otra cosa lo que sucedió, finalmente el padre de la menor, Francisco Álvarez también decidió emitir un mensaje.

“Ha sido difícil, complicada la situación, solo buscamos justicia para que se esclarezca y que los padres de familia estén tranquilos”, finalizó.