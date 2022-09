Peligran niños y adultos por pésimo puente

Un puente peatonal que cruza un dren con aguas pestilentes y lleno de basura, es utilizado diariamente por la comunidad para cruzar de la colonia Óscar Garzón a la colonia Fronteriza.

El riesgo para los personas de la zona se incrementa porque lo utilizan para llevar a sus hijos al jardín de niños Vicente Suárez, denunciaron.

Desde hace varios meses se encuentra en un pésimo estado y con el paso del tiempo se ha deteriorado más.

Se han ido quebrando algunas tablas y otras ya se encuentran quemadas por lo que se han hecho más frágiles cuando las personas comienzan a quemar basura del canal

Foto: Javier Gallegos

En un recorrido realizado en el lugar, se observaron dos problemáticas realmente graves, el puente por el cual cruzan niños acompañados de sus padres está hecho de tablas que no tardan en romperse, incluso algunas han sido adaptadas con tablones para evitar accidentes.

Al momento en que los ciudadanos pasan por dicho puente, este se tambalea por lo que deben sostenerse de los barandales, además, en un pedazo se encuentra un hoyo que se debe evitar ya que el pie de un niño podría atorarse ahí.

Te puede interesar: Regreso a clases: Afecta la pandemia aprendizaje en niños

Vecinos de la localidad comentan que a pesar de los diversos reportes realizados no han recibido una respuesta por parte de las autoridades correspondientes, lo cual preocupa, ya que son niños pequeños los que se ven necesitados de utilizarlo y temen que pudiera suceder una tragedia.

Me caí, como pude me levanté y me agarré de los tubos, lo que pasa es que se me atoró el píe ahí, y es que nomás vienen, dan una pintadita y ya”, comentó Beatríz, quien es una residente que suele utilizar el puente.

Otra de las afectadas comentó que ese cruce es una necesidad para una gran parte de las familias que viven por ahí, ya que es el camino que les permite llevar a sus pequeños al kinder, sin embargo, por las noches el problema se agrava todavía más.

Foto: Javier Gallegos

“Vienen las autoridades, le toman foto y todo, pero después ya no vuelven, ya no marcamos, yo vivo en la pura esquina y les digo, ay no, nomás vienen y le toman fotos y ya, pero no le hacen nada”, mencionó Dora Luz.

Expresaron que es tanto el tiempo que no se revisa el puente que hasta los mismos residentes se han visto obligados a “arreglarlo” con tablas de madera y tablones que sirvan para evitar que los niños se atoren y caigan al canal.

CONTAMINADO

Otra de las quejas que se tiene, es la gran contaminación que hay alrededor, el canal se encuentra en mal estado, lleno de contaminación, una gran cantidad de bolsas de plástico, basura, tapaderas de baño, llantas, etc.

Durante el recorrido se observó una infinidad de basura que está provocando malos olores, algunos ciudadanos expresan que los niños deben pasar por ahí, a pesar de que huele sumamente mal, ya que las autoridades no se han acercado a limpiar.

Foto: Javier Gallegos

A un lado del puente, antes de cruzar, en las orillas del canal, dentro, hay mucha basura que está provocando una gran cantidad de contaminación, y a escasos 3 minutos se encuentra ubicado el Jardín de niños Vicente Suárez.

Maestros de dicho kinder han realizado reportes para que se acerquen las autoridades a limpiar por lo feo que huele el lugar, por toda la basura que hay y que afecta a los niños, sobre todo para que arreglen el puente por el que pasan al salir de sus clases.

Una vecina comentó que también se debe hacer conciencia por parte de las personas, pues, son miembros de la misma comunidad los que se acercan a tirar basura, incluso se captó a un hombre que se encontraba tirando desperdicios a la orilla del canal, generando contaminación y daños a la salud.

Habitantes de la colonia Fronteriza han pedido a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto, que arreglen el puente que está provocando accidentes, no solamente es pintarlo, y que limpien el canal que está dañando la salud y generando contaminación.

También, esperan que se realicen las multas correspondientes a aquellos que tiren basura ahí, ya que sienten que nadie está haciendo nada y no atienden sus llamados, cuando las autoridades deberían estar vigilando la zona en caso de accidentes o personas que usen el canal para contaminar.

El puente se encuentra ubicado sobre la avenida Carlos Moreno Holland y Río Norte, a espaldas del jardín de niños Vicente Suarez.