Denuncia Selene Cota a Manuel Guerro, Luisa López y Patrica López por amenazas

Mexicali, B.C.- Denuncia Selene Cota, representante legal del Sindicato de Burócratas, penalmente a Manuel Guerrero Luna, ex secretario general, a Luisa López, ex candidata a líder sindical, y Patricia López, también ex candidata, por amenazas de conato de violencia.

Desde hace más de una semana, se han empezado a presentar amenazas en contra del comité actual con la intención de tomar las instalaciones, dio a conocer la representante legal del Sindicato de Burócratas, Sección Mexicali, Selene Cota.

"Nos encontramos en este momento amenazados de un conato de violencia, tanto para las instalaciones del sindicato como para los miembros que lo integran en este momento como un comité elegido por la base", expresó.

Señaló que el ex comité anterior del sindicato ha estado realizando reuniones para tratar temas de la situación actual del sindicato, en las cuales presuntamente se pretende tomar las instalaciones del sindicato.

"Ellos, que fueron parte de un sindicato al que tuvieron que actuar con violencia para sacar al comité que estaba antes, pretenden hacer lo mismo con el que está electo por la base, y lo digo porque tenemos pruebas", expresó.

La situación del comité electo llegó a presentar retrasos en los temas financieros debido a la tardanza en que las autoridades reconocieran a Selene Cota como la representante legal del sindicato.

Fue el pasado 26 de septiembre cuando la asamblea estatal le otorgó el reconocimiento de representante legal del Sindicato, Sección Mexicali, a Selene Cota, con lo cual se logró tener acceso a las finanzas del sindicato.

A Patricia López se le propuso como representante de la planilla amarilla luego de las omisiones por parte del comité anterior para registrar a Selene Cota. Al resultar ganadora la planilla amarilla, Patricia López no rindió cuentas de los bienes del sindicato.

"¿Cómo es posible que Luisa López, al igual que Patricia López, quien está expulsada y suspendida del sindicato por tener los bienes del sindicato sin reportarlos, se confabulen en esto junto con Manuel Guerrero, quien sigue metiendo las manos en esto?", expresó.

La representante legal de los burócratas señaló que han estado realizando guardias en las instalaciones para evitar que sean tomadas, así como la presencia de policías municipales para prevenir un conato de violencia.