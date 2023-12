Deja su huella antes de partir

Mexicali, Baja California.-Víctor Manuel Rosales Ramírez, de 54 años de edad, fue conocido como un hombre alegre, bailador, amoroso con su esposa e hijos, además de tener un sentido del humor como ningún otro, sin embargo, el pasado 2 de diciembre partió de este mundo, no sin antes dejar su huella en otros; su familia decidió donar sus órganos.

Tras un trágico accidente mientras ejercía su labor de contratista, se encontraba trabajando en la instalación de cámaras de vigilancia, cuando sufrió una caída de las escaleras que le ocasionó un terrible golpe en la cabeza.

Emmanuel Rosales Moreno, hijo del hoy difunto, contó para La Crónica, que recuerda aquel día, pues se encontraba llevando a cabo sus labores rutinarias, cuando de repente escuchó el timbre de su teléfono.

Al ver que se trataba de su madre, atendió de inmediato el teléfono, quien llamaba para darle la noticia de que su padre había tenido un accidente, lo que de inmediato le preocupo.

Debido al golpe, Víctor Manuel fue trasladado al Hospital General de Mexicali y si de por sí la situación ya era difícil para su hijo, Emmanuel, él tuvo que estar al tanto de todo el proceso debido a su profesión de radiólogo en el mismo Hospital General.

Luego de varios estudios, el médico que lo atendió tomó la decisión de retirarle la sedación para esperar alguna reacción de él, pero los días pasaron y al no haber una respuesta, los doctores se percataron de que presentaba datos que presuntamente indicaban muerte cerebral.

Tras un estudio para confirmar o descartar, el resultado fue devastador, su padre, Víctor Manuel, había dado positivo a muerte cerebral, lo que significaba un daño irreversible.

La noticia impactó a toda la familia, sin embargo, luego de que la doctora encargada del programa de donación, les planteara la posibilidad de donar sus órganos, lo vieron como una oportunidad de que su padre siguiera viviendo a través de su ayuda, además, de pensar en lo que su padre hubiera querido.

La enseñanza que me ha dado mi padre, él siempre quiso ayudar, entonces porque yo negarle la manera de seguir trascendiendo, por mí el hecho de que poder donar sus órganos y poder lidiar otros dolores de otras familias, eso a mí me reconforta y que mejor que él siga trascendiendo’’

La familia de Víctor Manuel, decidió donar sus córneas, riñones e hígado, el procedimiento tuvo una duración aproximada de dos horas, pero previo a esto, acudieron a despedirse de él.

Por casi una hora, alrededor de las 18:00 horas de la tarde del día sábado 2 de diciembre, decenas de familiares ingresaron para decirle las últimas palabras a Víctor Manuel, entre ellos, su esposa y sus hijos, quienes entre llantos y sollozos salieron de la habitación, sabiendo que esa despedida, había sido el cierre final.

A mí me reconforta que va a ayudar a más gente, va a seguir vivo en otras personas, entonces eso también me tiene más tranquilo, no es fácil perder un papá y obviamente no tan repentino, pero espero que esto ayude a más gente a concientizar en la donación de órganos’’