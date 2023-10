Decenas de mexicalenses observan el eclipse

Mexicali, B.C.- Decenas de mexicalenses visualizaron el eclipse solar anular que ocurrió el sábado 14 de octubre cuando la Luna pasó entre la Tierra y el Sol, bloqueando la mayor parte de la luz que llega al planeta.

Los ciudadanos se dieron cita pasadas las 8:00 horas en el Museo Sol del Niño para presenciar el fenómeno astronómico, el cual se pudo observar hasta un 71% de su totalidad en esta ciudad.

Aunque el fenómeno astronómico se pudo empezar a observar desde las 8:09 horas tiempo de Baja California, su punto máximo lo alcanzó a las 9:28 horas, mientras que llegó a su fin a las 10:59 horas.

Los mexicalenses compartieron su experiencia de cómo fue visualizar el eclipse la mañana del sábado, la mayoría de ellos era su primera vez en una experiencia de este tipo, la cual con gusto esperan repetir.

La jóven Mariel acudió con su amiga a visualizar el eclipse a pesar de que no consideraba ir, pero ante la insistencia de su amiga decidió acudir y lo calificó como una experiencia de lo mejor.

“Me encanto aunque no pensaba venir, que bueno que vine fue una experiencia muy padre, me enteré a través de las redes sociales me enteré y como no es algo que vivamos a diario pues es algo especial” comentó.