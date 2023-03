De vender onigiris en una hielera en su universidad a tener su propio negocio

José Ángel Oliva Arriaga estudiaba ingeniería en sistemas cuando inició con la venta de onigiris hechos por él, todo para poder pagarse los estudios y continuar en la universidad.

Fue en el 2018 cuando tomó la decisión de preparar onigiris, a pesar de no tener un gran conocimiento de cocina, llevándolos en una hielera a su facultad para venderlos a sus compañeros.

Cuenta que en su necesidad de obtener más recursos, pensó en que vender, viniendo a él la idea de hacer onigiris, ya que se trataba de una comida típica de Japón y en su carrera había muchos amantes del anime.

“La primera vez que hice, preparé una tanda muy pequeña y publiqué en un grupo de ingeniería; no pasaron ni 20 minutos y la tanda que yo hice, pequeña pero dije va a ser suficiente, en 15 o 20 minutos desapareció”, expresó.

Foto: Daniel Resendiz

Al ver que su venta fue todo un éxito decidió invertir en una hielera y una olla para preparar arroz, así es como inició con su emprendimiento, el cual 5 años después llegaría muy lejos.

José Ángel cuenta que nada hubiera sido posible sin sus compañeros, pues ellos lo apoyaban y cubrían para que él fuera a clases y no descuidara sus estudios.

“Noté que muchos de mis compañeros me hacían el favor de cubrirme cuando yo tenía clase ya que tenía que dejar de vender; me decían que tenían hora libre, que podía dejarle los onigiris y venderlos”.

“Me iba a clase, regresaba a la siguiente hora y me decían que habían vendido todo; fácil 5 amigos me estaban haciendo ese favor en sus horas libres”, expresó.

Gracias a la venta onigiris, José Ángel logró pagar la colegiatura de sus primeros semestres y gastos del hogar, por lo que ahí nació la idea de ir más lejos y no quedarse con algo informal.

El inicio del negocio

Un día su tío se enteró de su pequeño negocio escolar, así que le regaló una olla arrocera para que no tuviera que prepararlo a mano y su producción aumentara, siendo ahí cuando inició el proyecto.

“De pronto dije que podía obtener dinero fuera de la universidad, ahí fue cuando empecé a buscar bazares que se pusieran en fin de semana, hasta que encontré uno”, expresó.

José Ángel comenzó a trabajar los fines de semana, mientras los demás días acudía a clase, así que ya no cargaba con su hielera en la universidad, ya tenía un progreso y una forma de ganarse la vida mientras culminaba sus estudios.

Sus compañeros lo buscaban en el bazar para comprar onigiris, pues ya eran parte de su clientela, por lo que ya se había hecho de un nombre y las ventas iban hacia arriba.

Cuenta que desde el segundo semestre de universidad comenzó con la venta en el bazar, logrando mantenerse así dos años, obteniendo bastantes ingresos y siguiendo con sus estudios mientras trabajaba en algo que lo hacía feliz.

Inicio de pandemia, cierre del negocio

Al llegar la pandemia su vida dio un giro de 160 grados, pues el bazar en donde vendía cerró y comenzó a vender desde casa, sorpresivamente le fue bien durante el primer año, hasta que un día ya no hubo ventas.

Al mismo tiempo en que su negocio terminó, José Ángel decidió no continuar con sus estudios, pues las clases en línea no eran lo que esperaba, sentía que no obtendría los mismos conocimientos y él quería prepararse, creyendo que la pandemia no duraría tanto tiempo.

Ya con mucho tiempo libre, buscó la manera de volver a emprender y así es como inició la búsqueda de lugares para establecerse, llegando a un Food Park en donde se realizaban eventos de anime y entendiendo que ese era el lugar correcto.

Ya con su propio local, se fue haciendo de equipo, trabajadores, materiales y lo más importante, clientes.

Las ventas comenzaron a elevarse y de pronto comprendió que había logrado formar su propia comunidad de clientes leales, aquellos que disfrutaban de su comida y estaban felices de acudir al local que tanto le costó abrir.

“El aguantar, el no vender, el aguantar la pandemia, se sintió bien feo, pero el ver ahorita que logré tener el local, me entra el sentimiento”, expresó.

Las ganas de rendirse

José Ángel con voz temblorosa dice que no se explica como es que no sucumbió ante el estrés y las ganas de rendirse, pues a pesar de que pensó en dejar de seguir sus sueños, no lo hizo.

“Muchas veces me quise rendir, más que todo cuando me llegan los recuerdos de cómo empecé en el bazar”, expresó.

Explica que durante la pandemia tenía un ayudante al que le pagaba por su ayuda en la venta de onigiris, sin embargo, las ganancias ya no eran las mismas y eso lo hacía infeliz.

“Había veces en el que estábamos en la casa sentados sin hacer nada ya que no salía venta, le alcanzaba a pagar al muchacho pero después de pagarle me quedaban 200 pesos”.

“Con esos 200 pesos tenía que comprar lo que gasté y haber como le hago, esa fue otra de las veces que pensé en rendirme, en la pandemia hubo muchas noches así”, expresó.

Incluso había noches en las que se iba a su sala y lloraba, pues antes de la pandemia le estaba yendo bien con la venta, tenía un progreso que se desplomó de un día para otro, su negocio, estudios y sueños terminaron sin más.

“Creo que a todo el que emprende le va así de lento, tienes buenos días y hay otros donde abres y no hay gente; si crees en lo que cocinas es donde te tienes que motivar”, expresó.

El futuro

José Ángel tiene su propio local, abre de jueves a domingo y pronto comenzará a vender los miércoles, sin embargo, por su mente pasan algunas ideas que deben convertirse en decisiones.

Pandemia lo obligó a terminar sus estudios, pues no quería aprender a distancia, así que se enfocó en su negocio de comida, el cual sigue creciendo con rapidez.

Sabe que quiere seguir estudiando, entiende que nunca es tarde para retomar sus estudios, sin embargo, el sueño de expandirse y tener un restaurante de gran tamaño y reconocido tampoco luce mal.

“Como yo quiero crecer es como ingeniero, yo quiero ejercer en mi carrera de ingeniería mientras aún tengo también este negocio, yo onigiri no pienso cerrarlo ya”.

“La única razón por la que cerraría sería por el hecho de que ya no pueda estar aquí y ya no pueda estar vigilándolo”, expresó.

El mensaje

José Ángel les pide a los jóvenes que quieran emprender que no pierdan la esperanza, que no dejen de seguir sus sueños y que no tengan miedo de enfrentarse a nuevos retos.

Él sabe que el camino es difícil y aunque es complicado, no rendirse es el primer paso para cumplir los grandes sueños.

“Si quieres vender inténtalo, gánale, si vas a vender tacos o no te alcanza, compra unos dulces y con las ganancias vendes tacos”.