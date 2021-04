De Mexicali a la NASA: Cachanilla es seleccionado para el International Air and Space Program

Mexicali, B.C.- Con una vocación descubierta a muy temprana edad, y un claro objetivo en mente, Luis Eduardo Rodríguez Ayala está listo para formar parte del International Air and Space Program de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) de Estados Unidos.

“La industria aeroespacial me ha gustado mucho desde chiquito, siempre tuve claro que quería estudiar algo relacionado con ella”, compartió el estudiante de Ingeniería Mecánica en CETYS Universidad Campus Mexicali, quien a los 18 años de edad cumplirá su deseo colaborando con el organismo aeroespacial de mayor relevancia a nivel internacional.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Relató que fue su afición a los asuntos relacionados con el tema, la que lo llevó a descubrir la existencia del programa del que ahora formará parte, mientras navegaba en internet, medio por el cual llevó a cabo cada uno de los pasos solicitados para registrarse y ser evaluado como candidato.

“Investigué testimonios de algunos participantes que lograron entrar y me interesé mucho. Afortunadamente recibí respuesta positiva y tomé la oportunidad porque quiero especializarme en ingeniería aeroespacial, y qué mejor que aprender en un programa de la NASA, creo que es una grandísima oportunidad”.

Así, se convirtió en parte del grupo de casi 60 jóvenes de todo el mundo seleccionados para vivir la experiencia del Air and Space Program, evento programado para llevarse a cabo del 14 al 20 de noviembre del 2021 en Huntsville, Alabama, en Estados Unidos, y para el cual desde los primeros días de abril los participantes son capacitados mediante entrenamientos en línea.

Durante su estancia en Alabama, Eduardo pondrá en práctica sus habilidades de trabajo en equipo y comunicación, orientadas hacia la resolución de problemas y adaptación ante eventos aeroespaciales inesperados, junto al resto de los participantes e ingenieros de la NASA.

Aunque cursa una etapa temprana de formación, en el segundo semestre de su carrera, el estudiante cachanilla tiene claro que su futuro estará directamente relacionado con la actividad espacial. “Cuando egrese quiero dedicarme 100% a esto, me veo desempeñándome en una empresa grande, elaborando proyectos, diseñando; es lo que más me gusta hacer”.

Con miras en ello, además de aprovechar al máximo su lugar en el programa especial de la NASA, Eduardo continuará buscando la excelencia académica que actualmente le permite recibir uno de los apoyos financieros ofrecidos por la Beca Unidos de CETYS Universidad. “Se trata de obtener aprendizaje pero sobretodo una experiencia única que me deje un valor curricular muy grande, que me pueda abrir muchas puertas”.

Por ahora, el futuro ingeniero se encuentra en la fase de preparación y recaudación de fondos que le permitan trasladarse a la sede espacial estadounidense el próximo otoño, con la meta de reunir 3 mil 300 dólares, para lo cual solicita el apoyo de instituciones, particulares y voluntarios que deseen ayudarlo.

“Estoy disfrutando esta experiencia, por eso a mis compañeros que dudan en aplicar para algún programa o proyecto internacional los invito a que se animen, que corran el riesgo. Cuando me registré para este programa lo hice pensando que no perdía nada, y es lo mismo que les digo, no pierden nada con intentarlo, creo que es mejor saber que lo intentaron y si por alguna razón no pudieron, mínimo no se quedarán con la duda de qué hubiera pasado”, concluyó.